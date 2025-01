Pronostic Toulouse Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse enchaîne face à Strasbourg

Cette confrontation entre Toulouse et Strasbourg met aux prises deux équipes qui ont fait des choix forts dans leur développement. La formation haute-garonnaise s’appuie notamment sur la data tandis que le club alsacien mise sur la jeunesse et son partenariat avec Chelsea. Le TFC a mis un peu de temps à entrer dans sa saison mais a trouvé son rythme de croisière depuis plusieurs semaines. En effet, les Toulousains ont perdu seulement deux fois lors des 9 dernières journées face au PSG et contre Monaco. Le week-end dernier, les Pitchounes ont signé un très beau succès à Lens (0-1) grâce à un but d’Aboukhlal sur penalty. A la faveur de ces résultats, le club toulousain est remonté à la 8e place avec 24 points, qui les met à seulement à 3 unités des places européennes et avec 9 points de plus que le premier relégable.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Strasbourg est quant à lui classé en milieu de tableau à la 10e place. Contrairement à Toulouse, le Racing a très bien démarré avant de connaitre un passage à vide. Finalement, les Alsaciens se sont repris lors des dernières journées avec des succès contre le Havre et Auxerre, qui ont donné de l’air aux Strasbourgeois. Les hommes de Rosenior comptent désormais 5 points de plus que le premier relégable, Nantes. Ce retour en forme coïncide avec le retour du buteur batave Emegha. Le longiligne attaquant a été décisif le week-end dernier avec un but et une passe décisive. En déplacement, la formation alsacienne rencontre plus de difficultés puisqu’elle s’est seulement imposée une seule fois cette saison, au Havre. Sur une excellente dynamique, Toulouse devrait prendre le dessus sur Strasbourg, en difficultés hors de ses bases.

► Le pari « Victoire Toulouse » est coté à 1,73 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 173€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Aboukhlal buteur » est coté à 2,68 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 268€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Toulouse – Strasbourg

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Toulouse – Strasbourg sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Toulouse – Strasbourg avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en Bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Toulouse Strasbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Lens se laisse surprendre par Toulouse, Brest par Angers