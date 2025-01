Pronostic Rennes OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

C’est l’heure de la première grosse affiche de 2025 en Ligue 1 ! Pour jouer sur ce Rennes – Marseille, le Jorge Sampaolico, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire. Et nous on vous donne nos pronostics Rennes OM !

Sampaoli n’a pas relancé Rennes

Le Stade Rennais vit pour l’instant une saison compliquée et se retrouve en 13e position avec seulement 2 points de plus que le premier relégable, Nantes. Fin novembre, le club breton a décidé de se séparer de Julian Stephan pour introniser Sampaoli. Le fougueux argentin, passé par l’OM, n’a toujours pas trouvé le levier pour relancer son équipe. En dominant l’ASSE et Angers au Roazhon Park avant la trêve, Rennes s’était donné de l’air sur la zone de relégation. Toutefois, le revers concédé entretemps dans le derby chez un Nantes mal classé (1-0) et la nouvelle logique défaite concédée à Nice pour la reprise (3-21) montre qu’il reste encore du travail à accomplir pour s’en sortir. Sur le papier, la formation bretonne dispose pourtant d’un effectif de grande qualité avec les Blas, Gouiri, Kalimuendo, Truffert ou Gronbaek.

L’OM va fort

De son côté, l’Olympique de Marseille est en pleine forme et a pris seule la 2e place du classement. Les Phocéens accusent 7 points de retard sur le PSG mais comptent 3 unités de plus que l’AS Monaco. La patte de Zerbi se fait de plus en plus ressentir au sein du club olympien. Lors des 5 dernières journées de championnat, les partenaires de Rongier se sont imposés à 4 reprises pour un nul face à Lille (1-1). Lors de ce passage, les Marseillais ont notamment dominé leur plus sérieux adversaire, Monaco (2-1). Le week-end dernier, l’OM s’est baladé à domicile face au Havre (5-1) dans un match où Wahi a inscrit son 3e but sous ses nouvelles couleurs.

Peu d’absents pour ce Rennes – OM

Rennes est toujours privé de l’important défenseur Seidu, blessé longue durée. Sampoli compte sur le mercato, au cours duquel il a activé la filière lensoise de ses dirigeants, en attirant Seko Fofana et Brice Samba, qui devraient être titularisés ce samedi. Pour affronter Rennes, de Zerbi devrait pouvoir compter sur Holjbjerg absent de dernière minute face au Havre, pour maladie. Lors du mercato hivernal, Longoria et Benatia ont recruté Luiz Felipe, qui as trop juste pour prendre part à cette rencontre.

Les compositions probables pour ce Rennes OM :

Rennes : Samba – Assignon, Hateboer, Ostigard, Faye, Truffert – Blas, Fofana, Matusiwa, Gouiri – Kalimuendo.

OM : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius – Luis Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin – Greenwood, Rabiot – Maupay.

À Rennes, l’OM continue sur sa lancée

Ce samedi, le Stade Rennais accueillera l’Olympique de Marseille au Roazhon Park pour la 17ᵉ journée de Ligue 1. Cette rencontre s’annonce déterminante pour les deux formations dans leurs objectifs respectifs. Depuis l’entame de cet exercice, la formation olympienne est impressionnante en déplacement avec 21 points pris sur 24 possibles. Elle s’est imposée à 7 reprises pour un seul revers à Strasbourg. Sur une incroyable dynamique à l’extérieur et même de manière plus globale, Marseille devrait profiter de la fébrilité rennaise pour s’imposer. Buteur face au Havre dimanche dernier, Neal Maupay pourrait être encore aligné en pointe et l’OM encore encaisser un but.

