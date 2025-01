Pronostic Rayo Vallecano Celta de Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Pas de vainqueur entre le Rayo Vallecano et le Celta de Vigo

Pour ouvrir la 19e journée de Liga, le Rayo Vallecano affronte le Celta de Vigo ce vendredi. Le club situé dans la banlieue de Madrid est actuellement classé dans le ventre mou du championnat, avec une 12e place. Actuellement, la formation entraînée par Inigo Pérez possède 7 points de plus que le 1er relégable, l’Espanyol. Lors des dernières semaines, le Rayo s’est montré solide avec 6 rencontres sans la moindre défaite. Lors de ce passage, les Madrilènes ont dominé Valence dans un match important dans la lutte pour le maintien (0-1) pour 3 nuls contre le Real Madrid (3-3), Villarreal (1-1) et le Real Betis (1-1). De plus, les partenaires de Palazon se sont qualifiés pour le prochain tour de la Copa del Rey en dominant le Racing Club Ferrol (1-3). À domicile, le Rayo a seulement remporté deux matchs face à Osasuna et Alavés, mais il n’a perdu que 3 matchs.

En face, le Celta de Vigo a régulièrement lutté pour son maintien lors des dernières saisons. Lors de cet exercice, le club galicien se comporte nettement mieux et se trouve en milieu de tableau à la 11e place avec 9 points de plus que le premier relégable. Le Celta est en forme lors des dernières semaines avec seulement 2 revers concédés lors des 7 dernières journées, en déplacement face à l’Espanyol et contre le FC Séville. Avant la coupure internationale, le club de Vigo s’est imposé contre la Real Sociedad (2-0) sur un doublé de Durán. Le week-end dernier, les Galiciens ont pris le dessus sur le Racing Santander (2-3) en coupe. En déplacement, le Celta est en revanche en difficulté en championnat avec une seule victoire obtenue face à Las Palmas (0-1). L’expérimenté Iago Aspas est toujours le meilleur buteur de son équipe avec ses 6 réalisations. Dans cette affiche entre équipes assez proche, les 2 équipes pourraient se quitter sur un nul, avec un petit avantage au Rayo qui sera à domicile.

