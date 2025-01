Pronostic Martigues Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

À Martigues, Clermont peut enchaîner

Cette rencontre entre Martigues et Clermont intéresse la lutte pour le maintien. Promu cet été, le club martégal souffre dans cette saison et se retrouve actuellement en dernière position du classement avec 8 points de retard sur le premier non-relégable, qui n’est autre que Clermont. Martigues reste sur un succès probant à Charléty face au Paris FC (1-2). Mené au score et largement dominé, le club sudiste s’est montré diablement efficace. Il s’agit de la première victoire du nouveau coach Rachidi qui a pris récemment la place de Thierry Laurey. En revanche, les Martégaux sont dans le dur à domicile avec pour seul résultat positif, un match nul face à Dunkerque. Avec 1 point pris à domicile, Martigues possède le pire bilan du championnat. Ce qui peut notamment s’expliquer par le fait que les Martégaux n’ont jamais joué dans leur stade depuis le début de saison.

De son côté, Clermont avait été relégué de Ligue 1 et a connu une entame délicate en L2, ce qui a poussé le club à se séparer de Sébastien Bichard. Pour relancer le club, le président auvergnat a misé sur Laurent Batlles. Auteur d’un nul à domicile contre Rodez (1-1) pour son dernier match de l’année 2024, Clermont s’est repris dans un match important pour le maintien face à Caen (0-1), qui lui permet de compter 5 points de plus que le 1er relégable. Lors des deux derniers matchs, Diaby a été le sauveur de son équipe avec deux buts inscrits dans les dernières secondes. Sur cette lancée, Clermont devrait pouvoir s’imposer face à Martigues et prendre ses distances avec la zone de relégation. Comme lors des 4 derniers matchs clermontois, on pourrait voir moins de 3 buts.

