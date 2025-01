Pronostic Lorient Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Lorient intraitable à la maison face à Metz

L’affiche de cette 18e journée de Ligue 2 nous amène samedi en Bretagne avec un choc entre Lorient et Metz, deux des grands favoris à la montée. De plus, ces deux formations étaient toutes deux en Ligue 1 l’an passé et sont en lice pour une remontée expresse. Arrivé cet été, Olivier Pantaloni permet à sa formation d’occuper la tête du championnat. Le technicien corse espère maintenant voir son équipe se détacher. Pour cela, les Merlus doivent améliorer leurs résultats en déplacement où ils ont laissé trop de points. Avec seulement 9 points pris sur la route, Lorient est seulement 10e de L2 en déplacement. Dans son Moustoir, le club lorientais est en revanche intraitable avec 8 victoires en autant de rencontres avec une moyenne de 3 buts marqués quasiment par match. Lors de son dernier match à domicile, Lorient avait dominé un autre candidat à la montée, le Paris FC (2-0). Battus à Laval sur le même score la semaine passée en déplacement, les Merlus doivent se reprendre lors de ce choc contre Metz.

4e, le FC Metz est aussi toujours dans le coup pour la montée puisqu’il accuse seulement 3 points de retard sur son adversaire du jour. Les Grenats peuvent nourrir des regrets car ils ont laissé des points en route à Saint-Symphorien le week-end dernier en étant tenu en échec par Pau (0-0). Cette contre-performance confirme un certain coup de mou des Lorrains, déjà auteurs d’un nul vierge à Annecy et qui avaient été humiliés à Troyes (3-0) en Coupe de France. Depuis 1998, Metz s’est seulement imposé à 2 reprises au Moustoir, et ce fut le cas l’an passé en Ligue 1 avec un match très plaisant (2-3). Sur une incroyable dynamique à domicile, Lorient devrait s’imposer face à des Messins un peu moins bien lors des derniers matchs.

