Pronostic Lazio Como : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio se reprend face à Côme

Cet été, la direction de la Lazio a confié l’équipe à Baroni. Le coach italien réalise un travail intéressant avec son équipe puisqu’elle occupe la tête de la Ligue Europa et est 4e de son championnat. En Serie A, le club romain était jusqu’à tout récemment encore mieux placé pour le titre mais il a perdu pied lors des derniers matchs, ne gagnant qu’une rencontre sur les 4 dernières journées. En effet, les Biancocelesti se sont inclinés très sévèrement face à l’Inter (0-6), pour un nul contre l’Atalanta (1-1), et le week-end dernier un revers contre la Roma (2-0) dans le derby. À la suite de cette nouvelle défaite, la Lazio est descendue à la 4e place avec 9 points de retard sur le Napoli, leader. Entretemps, le club de Pedro s’est tout de même imposé face à Lecce. Lors du derby face à la Louve, l’attaquant Castellanos a été exclu et manquera donc la réception de Côme. En son absence, Dia (4 buts en championnat) devrait être aligné sur le front de l’attaque avec à ses côtés, Isaksen, Guendouzi ou Zaccagni.

En face, Côme est monté cet été en Serie A. Sous la houlette de Cesc Fàbregas, les Lariani sont en 16e position avec un seul point d’avance sur le premier relégable, Lecce. Lors des dernières semaines, la bande au coach espagnol s’est montrée solide avec un seul revers concédé lors des 5 dernières journées, face à l’Inter de Simone Inzaghi (2-0). Lors de la dernière journée disputée, les hommes de Fàbregas ont réalisé une très belle opération dans le cadre du maintien en dominant à domicile Lecce (2-0) avec un but de Paz et un autre de Cutrone. Le jeune Nico Paz est un joueur très prometteur suivi par les meilleures formations européennes. À domicile, la Lazio devrait se reprendre après un mauvais passage face à une équipe de Como qui a tout de même perdu 6 de ses 10 déplacements.

