Pronostic Inter Genoa : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter costaud face au Genoa

L’Inter Milan se positionne comme l’une des équipes les plus régulières de Serie A ces dernières années. La formation intériste fut celle qui a mis fin à l’hégémonie de la Juventus sur le plan national et fut aussi celle qui a permis à l’Italie de retrouver des couleurs sur la scène européenne. En effet, les hommes de Simone Inzaghi ont disputé l’an passé la finale de la Ligue des Champions, où ils avaient réalisé une bonne prestation face à Manchester City. Pour cette nouvelle saison, l’équipe lombarde avait un objectif prioritaire, avec le gain du Scudetto. A l’orée de cette 27e journée, les Nerazzurri sont dans leur plan de marche puisqu’ils caracolent en tête du classement avec 12 points d’avance sur leur premier poursuivant, la Juventus Turin. Impressionnant, l’Inter enchaine les succès et vient de balayer l’Atalanta Bergame (4-0), pourtant 5e de Serie A, en milieu de semaine. Lors de cette rencontre, Lautaro Martinez a encore brillé avec une merveilleuse frappe du gauche pour inscrire son 23e but de la saison. L’Argentin doit penser au record d’Immobile et Higuain, qui avaient atteint la barre des 36 réalisations. Avec l’absence actuelle de Macus Thuram, blessé, il engrange les buts. En plus de la Serie A, l’Inter est en position favorable pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire face à l’Atletico (1-0) à l’aller.

En face, le Genoa a retrouvé la Serie A cet été et réalise une saison tout à fait correcte. En effet, la formation génoise est calée dans le ventre mou du classement à la 12e place. Le Genoa dispose surtout de 13 points d’avance sur la première formation relégable, Sassuolo. Solide la formation de l’ancien marseillais Vitinha a seulement perdu à 1 reprise lors des 11 dernières journées. La semaine passée, le Genoa s’est imposé à domicile contre l’Udinese (2-0) avec notamment un but de l’international italien Retegui. Avec 9 buts inscrits, son coéquipier islandais Gudmundsson est l’homme fort du club. Dans son Giuseppe-Meazza, l’Inter devrait nous signer un 5e clean sheet consécutif face au Genoa qui perd tout de même beaucoup à l’extérieur (6 défaites en 13 déplacements).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

