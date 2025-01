Pronostic Fulham Watford : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Fulham sans encombre face à Watford

Dans cette période très intense Outre-Manche, Fulham affronte Watford en 32es de finale de la Coupe d’Angleterre. Depuis leur retour dans l’élite, les Cottagers s’améliorent progressivement. Après avoir obtenu facilement son maintien, le club londonien se montre très intéressant en championnat. Actuellement, les hommes de Marco Silva se trouvent dans le ventre mou du classement à la 9e place. Les Cottagers ont seulement perdu à 4 reprises en championnat mais se signalent avec une accumulation de matchs nuls (avec pas moins de 9 en 20 rencontres). Lors des 8 dernières journées de championnat, le club londonien a signé 6 nuls pour 2 succès. Le week-end dernier, les partenaires d’Iwobi ont souffert face à Ipswich (2-2) en revenant à 2 fois au score sur des penaltys de Raúl Jiménez. Souvent remplaçant, Muniz (2 buts en 5 bouts de matchs ces derniers temps) pourrait avoir cette fois du temps de jeu.

En face, Watford évolue désormais en Championship et conserve ses chances de pouvoir retrouver l’élite. En effet, les Hornets occupent actuellement la 9e place du classement avec 3 points de retard sur la dernière place de barragiste. De plus, la formation située dans la banlieue londonienne accuse un match de retard. À l’heure de se présenter à Craven Cottage, Watford arrive sur une spirale négative avec 4 revers lors des 5 dernières journées. Dans cette formation, on retrouve les expérimentés Ogbonna ou Sissoko, mais aussi d’anciennes connaissances du championnat de France comme Larouci ou Louza. À domicile, Fulham devrait faire respecter la logique en disposant de Watford.

