Pronostic Athletic Bilbao Alaves : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

Getafe enfonce le FC Séville

Les 8es de finale de la Copa del Rey débutent avec une affiche entre Getafe et le FC Séville. Pour arriver à ce stade, le Geta a dominé lors des tours précédents Tardienta, Atzeneta et finalement l’Espanyol Barcelone. Ce mardi, les hommes de Bordalas affronteront leur première équipe évoluant dans l’élite. En Liga, les Azulones sont calés dans le ventre mou avec la 10e place du classement avec 11 points de plus que le 1er relégable, Cadix, et 10 sur son adversaire du soir, le FC Séville. Cette formation de Getafe se montre très solide actuellement, comme le montre le bilan de 2 défaites lors des 13 dernières journées disputées. En revanche, pour son dernier match en Liga, le Geta s’est incliné à domicile contre le Rayo Vallecano dans un match marqué par 3 expulsions. Ensuite, la bande de Bordalas s’est reprise sur la pelouse de l’Espanyol sur une réalisation de Milla. Dans cette formation, on retrouve des éléments comme Mayoral, Maksimovic, Mitrovic ou Latasa. L’Anglais Greenwood sera suspendu pour cette rencontre à la suite du carton rouge reçu contre le Rayo.

En face, le FC Séville s’était retrouvé en difficulté l’an passé, mais avait très bien fini la saison sous la houlette de Mendilibar en remportant même une nouvelle Ligue Europa. Lors de ce nouvel exercice, le club andalou est de nouveau dans le dur, mais ne pourra pas sauver sa saison sur la scène européenne, puisqu’il a déjà été sorti. Son seul et unique moyen de remporter un trophée à l’issue de cet exercice reste la Coupe du Roi. Pour cela, le FC Séville doit s’imposer à Getafe, ce qui paraît difficilement envisageable au regard de la dynamique actuelle des Andalous. En effet, le club sévillan est en pleine souffrance avec un seul succès obtenu lors des 14 dernières journées de Liga. Dernièrement, les dirigeants andalous ont nommé un 3e coach pour tenter de redresser la situation, avec Quique Sanchez Flores. Ce dernier avait bien débuté avec un succès à Grenade, mais a ensuite vu son équipe s’incliner face à l’Atlético et Bilbao. Le week-end dernier, les Andalous avaient la possibilité de se reprendre face à Alaves, concurrent direct au maintien, mais ils ont chuté à domicile (2-3). Lors de ce 8e de finale de Coupe du Roi joué à domicile, Getafe devrait profiter des fébrilités sévillanes pour décrocher sa place en quarts.

