Pronostic Aston Villa West Ham : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Aston Villa enfonce West Ham

Aston Villa, qui s’est installé parmi les meilleures équipes anglaises, doit cette saison se familiariser avec l’enchaînement des rencontres tous les 3 jours. En effet, en finissant dans le top 4 l’an passé, le club de Birmingham s’est qualifié pour la Ligue des champions, où il se comporte bien puisqu’il devrait se qualifier pour le prochain tour. En championnat, les Villans ont rencontré plus de difficultés mais restent dans le coup car ils accusent seulement 4 points de retard sur la 4e place, détenue par Chelsea. Le week-end dernier, les hommes d’Emery ont souffert mais se sont imposés contre Leicester (2-1). Incroyablement brillant l’an passé, Watkins ne connaît pas la même efficacité mais affiche tout de même 8 buts pour 4 passes décisives. De plus, la pépite Durán est absente car elle est suspendue depuis son mauvais geste face à Newcastle. Ce vendredi, Villa va vouloir enchaîner face à une équipe de West Ham pas au mieux.

De son côté, West Ham s’était signalé il y a 18 mois en remportant la Ligue Conférence. Depuis ce succès, le club londonien est en perte de vitesse. Pour tenter de lancer une nouvelle dynamique, les Hammers ont misé sur Lopetegui cet été. Le coach espagnol connaît des résultats décevants et se retrouve sur un siège éjectable. Le nom de Graham Potter revient avec insistance pour prendre les rênes du club. Actuellement, West Ham est en 14e position avec 7 points de plus que le premier relégable, mais loin des objectifs européens du début de saison. De plus, les Hammers restent sur 2 humiliations face à Liverpool (0-5) et contre Manchester City (4-1). Sur le papier, le club londonien possède pourtant un effectif de qualité avec Bowen, Paquetá, Füllkrug, ou Kudus. À domicile, Villa devrait faire le job pour prendre le dessus sur des Hammers dans le dur.

