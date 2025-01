Pronostic Annecy Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Annecy solide à domicile face à Guingamp

Annecy a connu beaucoup de rebondissements lors des 18 derniers mois. Repêché après la relégation administrative de Sochaux à l’intersaison 2023-2024, le club haut-savoyard avait ensuite lutté durant tout l’exercice pour ne pas descendre. Finalement, la bande de Laurent Guyot s’était appuyée sur le jeu pour s’en sortir et obtenir logiquement son maintien. Sur la lancée de cette dernière ligne droite réussie, Annecy a réalisé une très bonne première partie d’exercice puisqu’il occupe aujourd’hui la 5e place du classement à seulement 3 points du leader, Lorient. Le premier poursuivant des Haut-Savoyards est Laval, qui accuse 2 points de retard. Ce vendredi, Annecy pourrait éloigner un outsider pour les play-off en dominant Guingamp, 7e à 7 points. Depuis le début de saison, la bande de Guyot est très performante à domicile avec un seul revers concédé lors de l’entame. Les partenaires de Pajot sont en grande forme avec un seul revers concédé lors des 11 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et viennent de ramener un succès de Corse face à Ajaccio en Ligue 2 (1-2).

En face, Guingamp vise les play-off, mais manque pour le moment de constance pour viser plus haut. Comme c’est le cas depuis plusieurs saisons, le club breton semble disposer des armes pour se mêler à la course mais ne saisit pas les opportunités qui se présentent. Ce vendredi, les hommes de Ripoll ont l’occasion de revenir à 1 point de la 5e place. À l’instar d’Annecy, l’En Avant est sur une bonne spirale avec 2 revers concédés lors des 10 derniers matchs, face au leader lorientais et à Bastia. Le week-end dernier, les Bretons ont été tenus en échec à domicile par une équipe de Dunkerque qui joue les premiers rôles en L2 (1-1), après avoir perdu en Corse (3-1). Semblant un peu plus solide, Annecy semble en mesure de prendre des points lors de cette confrontation face à Guingamp, moins à l’aise loin de ses bases.

