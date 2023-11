Pronostic AEK Athènes OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’OM comme à l’aller face à l’AEK Athènes ?

L’AEK Athènes sort d’un doublé en Grèce avec le gain du championnat et de la Coupe. Obligé de passer par les barrages de la Ligue des champions, l’AEK Athènes s’est incliné lors du dernier tour face à Anvers. Depuis, les Grecs ont été rebasculés en Ligue Europa avec, pour commencer, une très belle victoire à Brighton (2-3). Ensuite, l’AEK a partagé les points avec l’Ajax (2-2), Finalement, le club grec s’est incliné lors de la dernière journée face à l’OM (3-1). Actuellement, la formation athénienne se trouve en 2e position du classement avec un seul point de retard sur l’OM. Cette poule B est très homogène, puisque toutes les équipes sont dans le coup pour la qualification. Dans son championnat, l’AEK se trouve en troisième position avec 4 points de retard sur le Panathinaikos, leader.

En face, l’Olympique de Marseille connaît une entame de saison compliquée, mais s’offre une bouffée d’air avec l’Europe. Arrivé en cours de saison, le coach italien Gattuso peut être satisfait de ses résultats avec un nul à domicile contre Brighton (2-2), qui précédait un nul obtenu à Amsterdam avec Pancho Abardonado, puis une victoire face à l’AEK Athènes (3-1). En Ligue 1, le club cherche de la régularité dans ses résultats. En effet, lors des 7 dernières journées, l’OM ne s’est imposé qu’une seule fois lors de la réception du Havre (3-0). Le week-end dernier, les Phocéens recevaient Lille et nous ont offert un triste match nul sans but (0-0). À la suite de cette nouvelle contre-performance, l’OM se retrouve seulement en 9e position avec 10 points de retard sur le podium, objectif visé par le club. À noter cependant que Marseille compte un match en retard à disputer face à Lyon. Cet OM affiche un visage de coupe capable de performer sur une rencontre. Au-dessus lors de l’aller, il pourrait s’imposer en Grèce et faire un grand pas vers la qualif. Sans Aubameyang forfait, Vitinha (buteur il y a 15 jours face à l’AEK) devrait être titularisé.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

