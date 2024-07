Le FC Metz tient sa première recrue

Les emplettes démarrent enfin à Metz.

Le FC Metz a annoncé ce mardi l’arrivée de Jessy Deminguet en provenance du RC Strasbourg pour un prêt d’une saison. Le milieu de terrain de 26 ans apportera son expérience dans une Ligue 2 qu’il connaît bien pour y avoir joué quatre saisons à Caen. « Je suis très heureux de rejoindre le FC Metz. J’ai hâte de découvrir le stade Saint-Symphorien et de donner le meilleur de moi-même sous le maillot grenant afin que nous puissions réaliser une belle saison », s’est réjoui le Néo-Messin, qui portera le numéro 20.

Formé à Malherbe, où il a joué 155 matchs et inscrit 19 buts en cinq saisons professionnelles, Jessy Deminguet était arrivé à Strasbourg la saison dernière seulement, pour 21 matchs disputés. Quelques semaines avant de signer pro dans son club formateur, le Normand avait inscrit son premier but en Ligue 1 en 2018… contre son désormais nouveau club et dans son nouveau stade de Saint-Symphorien, « un joli clin d’œil du destin » comme décrit dans le communiqué de Metz.

[ ℙ𝕣𝕠 ] 5⃣0⃣ matches en @Ligue1 1⃣0⃣6⃣ matches en @Ligue2BKT 💫 Un 𝗮𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗱'𝗲𝘅𝗽𝗲́𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 pour débuter le mercato ! — FC Metz ☨ (@FCMetz) July 10, 2024

Tout juste relégués en Ligue 2 pour la saison 2024-2025, les Grenats s’offrent donc leur première recrue après la prolongation d’Ismaël Traoré annoncée avec humour et le retour officiel de Georges Mikautadze, dont le départ est plus que probable.

Jouer la montée, ça doit être plus sympa que de lutter pour le maintien.

