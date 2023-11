Lula tacle le mode de vie des joueurs brésiliens

Lula fracasse.

Si le Brésil gagne la prochaine Copa América, une visite chez le président de la République brésilienne, Lula, vaudrait bien le détour, notamment pour voir la poignée de main entre les stars et le dirigeant national. Pourquoi ? Tout simplement parce que le président de 78 ans ne s’est pas privé de remettre en question la qualité de vie des joueurs brésiliens au cours d’une interview dans l’émission hebdomadaire Conversation avec le président : « Si on veut gagner le Ballon d’or, il faut faire des efforts, être professionnel […] et ne pas passer ses nuits à faire la fête. » Une allusion à peine masquée à Neymar, mais Lula ne s’arrête pas là, puisqu’il va jusqu’à prendre en guise d’exemple… un Argentin ! Et pas n’importe lequel : « Messi devrait servir d’exemple aux joueurs brésiliens. Il a 36 ans, il a été champion du monde et il a gagné le Ballon d’or en jouant à un niveau extraordinaire », a-t-il déclaré.

O Brasil não tem ídolo de verdade e o Menino Ney JAMAIS será um exemplo. Lula detonando o Neymar … 👊 pic.twitter.com/KH75Bc4Mkh — Te Comuniquei ✊🏻 (@te_comuniquei) October 31, 2023

Malgré les quelques tops joueurs brésiliens qui se sont succédé ces dernières années, Lula ne semble pas en voir un sortir véritablement du lot. « Depuis combien de temps n’a-t-on pas eu de véritable idole au Brésil ? » interroge-t-il, en remettant en cause la starification des jeunes joueurs. En parallèle, le politique a souligné l’éthique d’autres sportifs brésiliens pour accentuer la comparaison, en prenant exemple sur la gymnaste Rebeca Andrade, championne olympique et championne du monde : « Quand je la vois gagner des médailles d’or, je suis heureux parce que je sais […] qu’elle les a gagnées en s’entraînant dur, pas en faisant la fête. »

Ambiance…

