L’Olympique Lyonnais tient sa première recrue

La DNCG ? C’est qui elle ?

Tout juste attrapé par la DNCG, l’Olympique Lyonnais a tout de même lancé son mercato estival ce mercredi. Un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ? Des garanties financières qui n’ont pas convaincu le gendarme financier du foot français ? Qu’importe, les Gones ont annoncé l’arrivée du milieu de terrain du FC Sochaux, Skelly Alvero, pour cinq saisons, soit jusqu’au 30 juin 2028. « Le montant du transfert s’élève à quatre millions d’euros auquel pourra s’ajouter un maximum d’un million d’euros de bonus ainsi qu’un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future », peut-on lire dans le communiqué.

🚨 Un nouveau Gone rejoint la #TeamOL Le milieu de terrain de 21 ans s’engage avec nous jusqu’en 2028 Bienvenue à toi Skelly 👊🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) July 5, 2023

Avec 31 matchs au compteur en Ligue 2 la saison dernière, Skelly Alvero était dans le viseur de Laurent Blanc qui souhaitait renforcer son milieu de terrain. « Je suis très heureux de rejoindre l’OL et impatient de jouer avec mes nouveaux coéquipiers, a lancé le principal concerné dans sa première interview pour le club, l’OL est un club ambitieux et j’espère pouvoir l’amener le plus haut possible. J’ai un profil assez particulier mais je suis plutôt polyvalent et capable de faire beaucoup de choses différentes sur un terrain »

Et du coup, la DNCG dans tout ça ?

DNCG : ton univers impitoyable