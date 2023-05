Ligue des Nations : la liste de l’Italie sans Nicolò Barella ni Sandro Tonali

Même quand elle peut jouer un titre, la Nazionale n’est pas aidée.

L’Italie devant disputer le final four de la Ligue des Nations, son sélectionneur Roberto Mancini se devait d’organiser une liste compétitive. Ce lundi soir, 26 joueurs ont donc été appelés pour affronter l’Espagne le 15 juin prochain, dans le cadre de la demi-finale de la compétition continentale. Si l’on note la présences des Parisiens Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti ou de l’ancien du PSG, Alessandro Florenzi, on peut également remarquer les absences de Nicoló Barella, d’Alessandro Bastoni ou de Sandro Tonali.

Absences justifiées. Les deux premiers, joueurs de l’Inter, disputeront la finale de la Ligue des champions avec leur équipe face à Manchester City, le 10 juin. Même chose pour Federico Dimarco, lui aussi titulaire indiscutable au sein de l’effectif de Simone Inzaghi. Par ailleurs, le Rossonero Sandro Tonali n’a pas été appelé avec les A, laissé à disposition des Espoirs pour l’Euro U21 qui aura lieu du 21 juin au 8 juillet, où il pourra d’ailleurs affronter la France dès le premier match de poule.

Tremblez Bleuets !

