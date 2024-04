Les Rangers craquent encore, le Celtic termine premier de saison régulière

Quel dénouement !

Toute l’année, les Rangers et le Celtic se sont tirés la bourre. Au bout des 33 matchs de saison régulière, ce sont finalement les Bhoys qui ont raflé la mise, puisque les Rangers, désormais dirigés par Philippe Clement, l’ancien entraîneur monégasque, ont fini par craquer au pire moment. Ce samedi, le Celtic s’est facilement imposé 3-0 à domicile contre Saint Mirren pour son dernier match de régulière, ce qui lui permettait alors de prendre quatre points d’avance sur son rival historique. Sauf que les Rangers avaient encore deux parties à disputer, et que deux victoires auraient alors encore pu faire basculer le championnat en leur faveur. Cela n’arrivera pas, quoi qu’il arrive, puisqu’ils se sont inclinés de manière très surprenante ce dimanche sur la pelouse de Ross County (3-2), pourtant avant-dernier. Leur dernier match (en retard) de régulière, face à Dundee, comptera pour du beurre et le Celtic conservera sa première place jusqu’au bout, avant le début des play-offs.

Au final, le Old Firm fou de la semaine passée aura changé beaucoup de choses.

Le Old Firm a failli tourner au fiasco