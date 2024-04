Le président de Dortmund ne croyait pas à la qualification du PSG

En même temps, le PSG pensait probablement la même chose du BVB.

Après sa victoire ce mardi soir face à l’Atlético de Madrid (4-2), le Borussia Dortmund est prêt à goûter aux joies du dernier carré de la C1. Et ce sera face au Paris Saint-Germain, pas l’adversaire que le président du BVB Hans-Joachim Watzke attendait : « Honnêtement, je ne pensais pas que Paris réussirait à le faire. Mais bon, on doit l’accepter maintenant », a-t-il déclaré au micro de Prime Video. « Quand on est en demi-finale, il ne reste qu’une marche, mais c’est une très haute marche. »

Message reçu 5 sur 5 par Julian Brandt, auteur du premier but face aux Madrilènes et d’une prestation taille patron sur l’ensemble de la rencontre : « On est en demie, ça n’a plus aucun sens de perdre maintenant ! », ajoute, confiant, celui qui a déjà affronté le PSG en phase de groupe, « en livrant une très, très mauvaise prestation là-bas ». Brandt est en effet convaincu que cette victoire en quart de finale permettra au groupe jaune et noir « d’apprendre quelque chose », au point d’avoir déjà la certitude que l’heure de la revanche a sonné : « Je pense qu’il est temps pour nous de gagner contre eux », conclut l’international allemand.

Premier élément de réponse fin avril.

Ligue des champions : le tirage complet des quarts de finale