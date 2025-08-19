S’abonner au mag
L'ancien Messin Razak Omotoyossi est décédé à l'âge de 39 ans

RFP
Il avait réalisé une petite saison au FC Metz dans une carrière qui l’aura fait bien voyager entre l’Arabie saoudite à Al-Nassr, la Moldavie au Sheriff Tiraspol et la Suède, à Helsingborgs. Razak Omotoyossi, passé par les Grenats entre 2009 et 2010, est décédé, ce mardi, alors qu’il était âgé de 39 ans. Il s’était surtout révélé dans son pays, au Bénin, en devenant le deuxième meilleur buteur de la sélection nationale (21 buts en 47 sélections).

« Le club tient à exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches », a déclaré Metz dans un communiqué. Les causes de son décès n’ont pas encore été révélées.

