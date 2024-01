Gérone vient à bout de l’Atlético dans un match fou

Gérone 4 – 3 Atlético de Madrid

Buts : Valery (2e), Sávio (27e), Blind (39e) et Iván Martín (90+1e) pour les Blanquivermells // Morata (14e, 44e,54e) pour les Colchoneros

Festival de buts à Montilivi.

Pour le choc de cette 19e journée de Liga, Gérone (2e) recevait l’Atlético de Madrid (3e). Les Catalans, en cas de victoire pouvait recoller au Real Madrid, leader du classement, et mettre leur rival du soir à dix longueurs. Après une partie de haute volée, c’est Gérone qui finit par imposer sa loi à son adversaire du soir.

Les retardataires n’ont pas le temps de s’installer que déjà Valery Fernández cueille à froid l’Atlético d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface, après un pressing efficace des milieux de terrain catalans (1-0, 2e). Remis de leurs émotions, les joueurs de Diego Simeone remettent le pied sur le ballon pour revenir à hauteur des Blanquivermells grâce à Alvaro Morata. L’attaquant de 31 ans, bénéficiant des largesses défensives de Miguel Gutiérrez, ajuste parfaitement Paulo Gazzaniga d’une frappe croisée imparable (1-1, 14e). Les Géronais, sûrs de leur force, continuent de presser pour pousser les Colchoneros à la faute. Un pari payant puisque Sávio profite de la perte de balle de Koke dans sa surface pour propulser le cuir dans les cages de Jan Oblak (2-1, 27e). Pas rassasiés pour autant, les hommes de Míchel enfoncent un peu plus les Madrilènes sur corner avec Daley Blind, profitant de la déviation du bout du pied d’Artem Dovbyk, pour faire le break (3-1, 39e). Mais c’était sans compter sur Morata, une nouvelle fois, pour réduire le score et s’offrir un doublé. L’ancien avant-centre de la Juventus peut remercier au passage la lenteur de la défense géronaise (3-2, 44e).

Bien décidés à recoller au score, les Colchoneros sont revenus du vestiaire avec le même panache qu’en fin de première période. Ce ne sont pas moins de cinq occasions franches que s’est procuré l’Atlético de Madrid en près de dix minutes, avant de parvenir à tromper la vigilance de Gazzaniga. Une égalisation signée Morata qui s’offre ainsi un triplé, facilité par la déviation d’Eric García (3-3, 54e). Malgré des attaques successives et des occasions de part et d’autre, c’est finalement Gérone qui coiffe l’Atlético dans le temps additionnel, grâce à Iván Martín qui d’une frappe du gauche vient nettoyer la lucarne d’Oblak et offrir la victoire aux siens (4-3, 90+1e).

Nous sommes le 3 janvier et on tient déjà le match de l’année.

Gérone FC (4-2-3-1) : Gazzaniga – Couto, Eric García, Blind, Gutiérrez – Iván Martín, Aleix García – Sávio (Portu, 89e), Torre (Arnau, 67e), Valery (Jhon Solís, 59e) – Dovbyk (Stuani, 67e). Entraîneur : Míchel.

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – Llorente, Gímenez, Witsel, Hermoso – Riquelme (Correa, 77e), De Paul (Depay, 86e), Koke, Lino (Molina, 46e) – Griezmann (Saúl Ñíguez, 89e), Morata (Azpilicueta, 89e). Entraîneur : Diego Simeone.

