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Tensions entre supporters allemands et parisiens à Munich

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Tensions entre supporters allemands et parisiens à Munich

Accident de parcours. Avant la demi-finale retour de Ligue des champions à Munich, une partie des 3 700 supporters parisiens présents dans le parcage visiteurs de l’Allianz Arena a mis du temps à entrer dans le stade. Comme le relate RMC Sport, une quinzaine de supporters parisiens s’est faite chasser de certains métros bavarois. De la fumée s’est engouffrée dans une des rames.

Des ultras parisiens ont dû sortir des souterrains, à 7 kilomètres de l’Allianz Arena. Toujours selon RMC Sport, certains d’entre eux auraient été coursés par des fans allemands, avant que la police allemande n’intervienne.

La tempête, avant la tempête.

Le cortège des supporters du PSG retardé

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