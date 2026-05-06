Tensions entre supporters allemands et parisiens à Munich

Accident de parcours. Avant la demi-finale retour de Ligue des champions à Munich, une partie des 3 700 supporters parisiens présents dans le parcage visiteurs de l’Allianz Arena a mis du temps à entrer dans le stade. Comme le relate RMC Sport, une quinzaine de supporters parisiens s’est faite chasser de certains métros bavarois. De la fumée s’est engouffrée dans une des rames.

Des ultras parisiens ont dû sortir des souterrains, à 7 kilomètres de l’Allianz Arena. Toujours selon RMC Sport, certains d’entre eux auraient été coursés par des fans allemands, avant que la police allemande n’intervienne.

Situation très tendue dans le métro à Munich direction le stade. Une quinzaine de supporters parisiens se sont fait chasser d’une train par des fans allemands. Certains métros parisiens ont dû aussi être évacué à cause d'une fumée trop abondante dans les rames.@RMCsport #FCBPSG pic.twitter.com/x6AlzjUAC8 — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) May 6, 2026

La tempête, avant la tempête.

Le cortège des supporters du PSG retardé