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Chelsea veut rester le meilleur club du monde une saison supplémentaire

TM
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Chelsea veut rester le meilleur club du monde une saison supplémentaire

Pas du tout forceur. D’après le média britannique The Telegraph, Chelsea souhaiterait conserver le badge de champion du monde des clubs. Toujours sur un petit nuage dix mois après avoir remporté la compétition aux dépens du Paris Saint-Germain (3-0), les Blues comptent bien prolonger le plaisir.

Un badge jusqu’en 2029 ?

Le club londonien a déposé une demande auprès de la Premier League afin d’obtenir l’autorisation de continuer à porter l’écusson de vainqueur de la Coupe du monde des clubs de la FIFA lors de la saison 2026-2027, toujours selon le média britannique. Selon le règlement de la FIFA, les vainqueurs des grandes compétitions FIFA sont autorisés à arborer l’écusson de champions lors des compétitions nationales et européennes en tant que détenteurs du titre, mais la durée n’est pas précisée.

Si la requête est acceptée, Chelsea pourrait logiquement demander à conserver ce dernier jusqu’à la prochaine édition de la chère compétition de Gianni Infantino, qui pourrait se dérouler au Brésil en 2029. 

À défaut d’être européen la saison prochaine.

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TM

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