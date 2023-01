Best-of des buts amateurs du week-end du 21 et 22 janvier 2023

Chaque semaine, vous pouvez retrouver grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ Poitiers 3CIT vs CMO Bassens (Seniors Régional 1 Féminine)

Sur une touche de Bassens dans la moitié poitevine, une joueuse remet le ballon à son envoyeuse qui transmet le cuir en une touche à son attaquante, qui effectue une remise dans les pieds de sa coéquipière, qui met une praline dans la lucarne des 25 mètres, qui finit au fond des filets, qui fait rire un supporter, qui se met à rire comme Marcel Desailly.

2/ La Brède FC vs FC Lons (Seniors Régional 3)

Un ballon bien récupéré = une action de but. Même si cela se passe dans le rond central. Il faut dire que le ballon est vite transmis à l’attaquant lonsois, qui, pas vraiment attaqué dans son avancée vers le but adverse, fixe son défenseur puis déclenche une frappe lobée. Cette dernière vient se loger sous la barre. Imparable.

3/ Marignane Gignac FC vs Mérignac SA (Championnat National U17)

Sur un corner de Marignane, prolongé à deux reprises de la tête par les défenseurs adverses, un joueur des Aviateurs récupère le ballon à l’entrée de la surface. Il effectue un extérieur à la Luka Modrić qui termine sa course en pleine lucarne, avant d’entamer une célébration tout aussi impressionnante. On a encore du mal à déterminer lequel des deux gestes est le plus réussi.

4/ Flize US vs RC Nouzonville (Rencontre Séniors)

Pendant qu’un joueur de Nouzonville jette un protège-tibia sur le banc d’un magnifique terrain stabilisé, soit le summum de l’amateurisme, un de ses coéquipiers transmet une jolie passe aérienne en profondeur à un attaquant. Ce dernier enchaîne une belle reprise de volée qui lobe le portier adverse, beaucoup trop avancé. « Y a pas hors jeu ? » , questionne un supporter. Peut-être, mais à ce niveau-là, l’arbitre de touche est aussi le dirigeant de l’équipe.

5/ Stade Pessacais UC vs Chambéry RC (Seniors Départemental 4)

Si le but de l’attaquant du Stade Pessacais, qui enchaîne un sombrero sur un défenseur central, avant de dribbler le gardien, est pas mal, l’action du match se situe dans les tribunes, avec si vous tendez bien l’oreille, ce superbe dialogue des supporters. « T’as pris un coup ? » , demande l’un d’entre eux à l’un des joueurs, avant qu’un autre n’ajoute : « Ah t’es plus solide aux troisièmes mi-temps. »

