Angers pourrait être relégué dès ce week-end

En grand danger.

Le PSG a sans doute porté le coup de grâce à Angers ce vendredi soir au stade Raymond-Kopa. Derniers du championnat depuis de longs mois, les Angevins pourraient voir leur sort être scellé définitivement ce week-end et leur billet pour la Ligue 2 pour de bon composté. Pour cela, trois résultats de concurrents directs au maintien vont les intéresser : ce samedi, il faudrait d’abord que l’AJA ne perde pas contre le LOSC. C’est ensuite ce dimanche que l’affaire pourrait être emballée : dans le multiplex de l’après-midi, Nantes et Ajaccio reçoivent respectivement Troyes et Brest. En cas de victoires simultanées des Canaris à domicile et des Bretons en Corse (premiers non-relégables), le SCO sera officiellement en Ligue 2. Il pourrait compter 19 points de retard si cela venait à se produire, trop donc pour espérer un miracle. Et il s’agirait de l’équipe la plus rapidement reléguée (à la 32e journée) depuis Troyes en 2015-2016.

Une saison cauchemar du début à la fin.

