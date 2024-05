Qui dit nouvelle semaine dit best of des buts amateurs du week-end. Comme d’habitude, c’est signé Vrai Foot Day et réalisé grâce à l’application Rematch, qui filme les merveilles du foot amateur.

1/ FC Saint Doulchard vs US Sainte-Solange

On commence fort dans le Centre-Val-de-Loire avec un coup franc à la trajectoire sacrément piégeuse. Le gardien de Sainte-Solange a presque trop de temps pour évaluer le mouvement du ballon, tant celui-ci est flottant. La célébration toute en modestie du tireur de Saint-Doulchard ajoute du piment à un but dont on peut se demander s’il est vraiment calculé.

2/ US d’Alland Huy vs NES Challerange

Le foot amateur regorge aussi de belles actions collectives. Le sublime enchaînement contrôle-volée de l’avant-centre challerangeois n’aurait pu voir le jour sans le joli centre du numéro 6 et capitaine, qui lui fait goûter un caviar digne des meilleurs dimanches après-midi de Téji Savanier. La finition, elle, se passe de commentaires tant elle est clinique.

3/ US Plessis-Brion vs FC Saint-Valery Baie de Somme Sud

Qui a dit qu’il fallait frapper comme une mule pour inscrire de beaux buts ? On ne peut pas dire que le numéro 13 du joueur de Saint-Valery lui ait porté chance, puisque c’est sa tentative de dribble devant sa propre surface qui permet le tir tout en finesse du joueur plessis-brionnais. Même les phoques de la Baie de Somme ont dû apprécier.

4/ SC Abbeville vs AS Beauvais Oise

On reste dans les Hauts-de-France avec une réalisation de très haut niveau. Enfin un défenseur qui ne se débarrasse pas de la patate chaude en envoyant une saucisse en tribunes. De la passe millimétrée du central Abbevillois à la finition chirurgicale d’Alexandre Hecquet, en passant par son contrôle parfait, le SC Abbeville a médusé les Beauvaisiens.

5/ FC Saulzoir vs FC Quarouble

Le deuxième week-end de mai a été un grand cru dans les Hauts-de-France. Avec notamment ce coup franc du joueur salicétain qui ne laisse aucune chance au gardien du FC Quarouble, qui a l’air d’avoir du mal à se relever d’un tel but. On le comprend vu la beauté de la frappe.

