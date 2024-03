Pronostic Qarabag Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Bayer fait le taf face à Qarabag

Le FC Qarabag est un habitué des compétitions européennes puisqu’il en est à sa 8e campagne d’affilée d’Europe League. Lors de la première partie de saison, le club azéri avait fini en 2e position d’un groupe dominé par … le Bayer Leverkusen. A l’instar de Fribourg – West Ham, cette confrontation met aux prises deux équipes qui évoluaient déjà ensemble en phase de poule. Lors de leurs deux rencontres, les Allemands du Bayern avaient remporté les 2 manches (0-1 et 5-1). Contraint de disputer un barrage, Qarabag a réussi un petit exploit en sortant les portugais de Braga en inscrivant au but au bout du temps additionnel des prolongations par Akhundzade. Vainqueur largement au Portugal, le club a eu chaud à domicile lors du match retour. Sur la scène nationale, le FC Qarabag domine largement ses adversaires puisqu’il compte déjà 23 points d’avance sur Sabail. Les hommes à suivre sont l’ancien Lyonnais Benzia ou le brésilien Juninho.

En face, le Bayer Leverkusen est l’une des sensations de la saison En effet, l’équipe entrainée par l’excellent Alonso est toujours invaincue et est sur le point de mettre fin à l’hégémonie du Bayern sur le championnat allemand. A 12 journées de la fin, le Bayer possède déjà 10 unités de plus que leur grand rival. Le week-end dernier, les partenaires de Xhaka se sont imposés à Cologne (0-2) tandis que les Bavarois étaient tenus en échec. Avec 3 faux-pas possibles lors des 12 derniers matchs, Leverkusen semble destiné à remporter la Bundesliga. Egalement en lice en Coupe d’Allemagne et en Europa League, le Bayer est compétitif sur tous les tableaux. Si Arthur et Boniface sont toujours à l’infirmerie, Alonso dispose de tout le reste de son groupe avec les Hlozek, Schick, Wirtz, Grimaldo, Frimpong, Adli, Palacios ou la recrue Borja Iglesias. L’international tchèque Schick, qui retrouve des couleurs après des blessures, est attendu titulaire. En pleine réussite, le Bayer devrait s’imposer contre Qarabag et prendre une option sur la qualif’.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

