Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Pour la huitième fois de l’année, retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. Une régalade !

1/ US CULOZ vs CS BELLEY

GOALLLLLLLLLLLLL ! Sur ce coup franc chirurgical, le joueur de l’équipe locale envoie un missile, imparable ! Précise et puissante, cette frappe du droit termine sa course dans la lucarne, à l’aide de la barre transversale. Il faut en avoir du culoz !

2/ MARIGNIER SP vs AYZE CS

Fabuleuse, majestueuse, grandiose… Détente, agilité et précision, tout est parfait dans ce chef d’œuvre de retourné. Régalez-vous !

3/ FACHES THUMESNIL FC vs SENT ALLENNES (SENIORS D5)

« Fais-moi une dinguerie ! », lui glisse un de ses amis, et le joueur de Sent Allennes ne se fait pas prier pour exaucer ce souhait. Après avoir éliminé son vis-à-vis, d’un joli petit pont, à proximité du poteau de corner, l’ailier gauche se met sur son pied droit, pour lober le gardien d’une très belle enroulée. Douche froide pour les locaux !

4/ L’ECLAIR vs INTER DE SAINTE-ANNE

L’éclair est venu de l’Inter Sainte-Anne. À la suite d’un corner, un ballon revient à l’entrée de la surface sur un joueur libre de marquage. Ni une, ni deux, le numéro 5 orange reprend d’une reprise de volée acrobatique (peu académique) cette balle qui se loge au fond des filets du but des locaux.

5/ ST PIERRE MONTREVAULT vs CHOLET SO (Coupe de l’Anjou U18F)

Le petit dernier de la liste est un missile. Une récupération à la limite de la surface de réparation, un petit crochet pour éliminer son adversaire, puis une frappe limpide du gauche qui termine sa course en pleine lucarne, voici un joli bonbon pour terminer ce best of.