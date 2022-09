Ouleymata Sarr et la France pulvérisent l'Estonie

Estonie (4-4-2) : Kork - Aarna, Himanen, Räämet, Rosen (Ounpuu, 71e) - Bannikova, Volkov (Merisalu, 58e), Kubassova, Lillemäe (Niit, 79e) - Tammik (Treiberg, 71e), Saar (Daut, 71e). Sélectionneuse : Sirje Roops.



France (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Torrent (Kazadi, 68e), Tounkara, Cissoko, Karchaoui - Dali, Bilbault (Bussy, 46e), Palis - Cascarino (Baltimore, 46e), Sarr (Geyoro, 77e), Mateo (Malard, 68e). Sélectionneuse : Corinne Diacre.

JD

Oh les nulles, même pas capables de répéter le 11-0 du match aller !Comme prévu, il n'y a pas eu match entre l'Estonie et la France pour l'avant-dernier rendez-vous qualificatif avant le Mondial 2023. Le billet pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande déjà validé, les Bleues se sont présentées sans pression à Tallinn et ont éparpillé façon puzzle de pauvres Estoniennes incapables de réagir.Parmi les nombreux remaniements opérés par Corinne Diacre, une charnière centrale Tounkara-Cissoko inédite. La première a revêtu le brassard de capitaine, la seconde a grappillé ses premières minutes de jeu en bleu après avoir passé tout l'Euro sur le banc. Tant mieux pour elles, même si le spectacle a lieu devant : sur la ligne d'attaque, Delphine Cascarino est la première à trouver la faille, avant que Kenza Dali ne fasse le break sur penalty à la suite d'une faute de Räämen sur Sarr qui vaudra à l'Estonienne un rouge direct. Restée muette en Angleterre, l'attaquante du Paris FC s'est retrouvée transformée en s'offrant un quadruplé toujours utile pour la mise en confiance.Histoire de ne rien arranger aux affaires des locales, Kubassova retourne prendre sa douche 30 minutes avant la fin en raison d'une grossière faute de main difficilement justifiable en protection du visage. Ce coup-ci, c'est Clara Mateo qui se charge de rendre justice aux Bleues, avant de doubler sa mise personnelle quelques minutes plus tard. Laissée sur le banc en compagnie des autres cadres du milieu au coup d'envoi, Grace Geyoro n'a pas manqué son entrée et a enfoncé le dernier clou sur le cercueil estonien. Score final : 0-9.Avis aux Sedanais avides de buts : pour voir les filet de Louis-Dugauguez trembler à répétition, il faudra être présent le 6 septembre pour le bouquet final face à la Grèce.