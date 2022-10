Brest se relance à Clermont

Cleremont (3-4-3) : Diaw - Seidu, Wieteska, Caufriez - Magnin (Kyei, 61e), Khaoui, Gonalons (Rashani, 24e), Gastien (Massolin, 74e), Borges (Allevinah, 61e) - Cham, Andrić (Dossou, 74e). Entraîneur : Pascal Gastien.



Stade brestois (4-3-3) : Bizot - Fadiga, Chardonnet, Brassier, Duverne - Camara, Lees-Melou (Dembélé, 81e), Pereira Lage (Magnetti, 72e) - Del Castillo (Belkebla, 74e), Slimani (Le Douaron, 61e), Honorat (Cardona, 81e). Entraîneur : Bruno Grougi.

Après 22 matchs, Mahdi Camara a enfin gagné un match en Ligue 1 !Dans un stade Gabriel-Montpied amputé de sa tribune Limage à cause de vents violents , Clermont s'est cassé les dents sur Brest ce dimanche après-midi (1-3). La première grosse occasion du match est brestoise, sur une contre-attaque éclair : Honorat tente sa chance, mais Diaw repousse le cuir du pied. Dans la foulée, Slimani et Lees-Melou essayent d'enfoncer le clou face au portier clermontois qui parvient à éteindre l'incendie (6). Les Bretons obtiennent quelques minutes plus tard un penalty à la suite d'une faute de Magnien sur Duverne à l'entrée de la surface, Del Castillo ne tergiverse pas et fait trembler les filets. Après avoir digéré cette ouverture du score précoce, les hommes de Pascal Gastien tentent de repartir de l'avant. Rashani, entré à la suite de la blessure de Gonalons, sonne la révolte : le Kosovar enroule sa frappe côté opposé, mais elle n'accroche pas le cadre (28). Le match s'emballe et c'est au tour des Ty'Zefs de se montrer dangereux avec un pétard d'Honorat que Diaw stoppe (34).Alors que le début du deuxième acte est à l'avantage des Clermontois, Brest fait le break. Parfaitement lancé en profondeur par Del Castillo, Honorat double la mise d'un plat du pied. Le premier but de l'ancien Clermontois, cette saison. Cela faisait plusieurs semaines que l'on n'avait pas vu Brest réaliser un match si consistant, et le score va d'ailleurs encore évoluer. Lors d'une énième contre-attaque, Del Castillo, encore et toujours, récupère la balle côté droit, puis réussit un délicieux centre de l'extérieur du pied gauche pour Le Douaron qui lâche son meilleur coup de casque. Totalement sonné, Clermont parvient tout de même à sauver l'honneur par l'intermédiaire d'Allevinah. Avec ce succès en terre auvergnate, les Ty'Zefs mettent fin à une série de huit matchs sans victoire et remontent à la dix-huitième place au classement.Renaissance ?