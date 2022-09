Brest sanctionné d’un point avec sursis après les incidents causés à Strasbourg

?? #Ligue1? Après les incidents contre Strasbourg, le Stade brestois pénalisé par la LFP !https://t.co/F0H49AhDB4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 29, 2022

BG

Les Ti'Zefs perdent un petit point.À cause d'un briquet lancé en toute fin de rencontre en provenance de la tribune Quimper du stade Francis-Le Blé, qui avait atterri sur l'arbitre assistant de Monsieur Dechepy, occasionnant une brève interruption du match et une annonce d'avertissement du speaker, le Stade brestois a été sanctionné. L'incident, survenu le 4 septembre lors du match nul entre Brest et Strasbourg (1-1), a même été doublement puni. La commission de discipline de la Ligue (LFP) a ainsi décidé d'infliger un point de pénalité avec sursis, plus la fermeture de la tribune Quimper pour deux matchs, par révocation de sursis. Brest ne pourra compter pour ses deux prochains matchs à domicile, face à Lorient et face à Reims les 9 et 30 octobre prochains, que sur son sixième homme (la moitié de son douzième homme, quoi).Dure journée pour le Stade brestois, après le départ de Belaïli , la perte de la moitié de ses supporters.Finistère amer.