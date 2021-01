Brest s'offre une salade niçoise

1

OH LA FRAPPE DE LARSONNEUR J'EN PEUX PLUS pic.twitter.com/NuXAD1UKwt — PiedsCarrés (@PiedsCarres) January 6, 2021

Brest (4-4-2) : Larsonneur - Pierre-Gabriel (Duverne, 80e), Chardonnet, Hérelle, Perraud - Honorat (Philippoteaux, 87e), Belkebla, Lasne, Faivre (Magnetti, 89e) - Mounié (Battochio, 80e), Cardona (Charbonnier, 80e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Nice (3-4-3) : Benítez - Daniliuc, Saliba, Nsoki - Atal (Kamara, 57e), Boudaoui (Ndoye, 69e), Schneiderlin (Thuram, 78e), Lotomba (Mahou, 78e) - Lopes (Claude-Maurice, 57e), Gouiri, Reine-Adélaïde. Entraîneur : Adrian Ursea.

Les Pirates ne font pas de quartier.Brest confirme ses bonnes dispositions au stade Francis-Le Blé pour démarrer l'année. Onzième du championnat au coup d'envoi, mais cinquième à domicile, le SB29 s'est imposé contre l'OGC Nice grâce à ses hommes forts (2-0). Walter Benítez s'est déployé devant Romain Faivre (14, 23) et Irvin Cardona (20) pour retarder l'échéance, mais n'a rien pu faire pour empêcher Steve Mounié de pousser le ballon au fond des filets (23). Il n'a pas non plus été aidé par la passe en retrait compliquée de Jordan Lotomba, bien anticipée par Franck Honorat, qui s'en est ensuite allé marquer, comme Mounié, son cinquième but de la saison (28).Plus déterminés en deuxième période, les Niçois ont manqué de justesse dans les 25 derniers mètres. Gautier Larsonneur s'est aussi montré décisif quand il le fallait, face à Dan Ndoye (71) et Amine Gouiri (76). Il s'était en revanche fait une grosse frayeur à la 36minute après un contrôle raté puisqu'en voulant éviter le corner, il avait envoyé le ballon heurter la barre, puis le poteau. Plus de peur que de mal : le Stade brestois pointe au dixième rang, avec quatre unités d'avance sur sa victime du soir.La deuxième victoire du Gym version Adrian Ursea attendra.