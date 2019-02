Brest s'impose sans briller face à Auxerre

32

Brest (4-2-3-1) : Larsonneur - Henry, Castelletto, Weber, Bernard - Diallo, Belkeble - N'Goma (Battocchino, 64e), Autret (Ayasse, 79e), Court (Butin, 90e) - Charbonnier. Entraîneur : Jean-Marc Furlan.



Auxerre (4-2-3-1) : Michel - Boto, Bellugou, Tacalfred, Arcus - Adéoti (Fomba, 55e), Goujon - Philippoteaux (Ketkeophomphone, 72e), Féret (Yattara, 67e), Mancini - Dugimont. Entraîneur : Pablo Correa.

Soirée cauchemardesque pour l' AJA Un but contre son camp, un penalty raté, et Auxerre repart bredouille de son déplacement dans le Finistère. Après un début d'année tonitruant, les Bourguignons concèdent un troisième match sans marquer.L' AJA n'avait toujours pas inscrit de CSC cette saison. Grâce à Mickaël Tacalfred , c'est désormais de l'histoire ancienne. Alors que les Auxerrois sont bien en place, le défenseur icaunais reprend de volée un corner rentrant d'Autret et l'envoie pleine lucarne dans ses propres filets. Auxerre n'a jamais gagné en encaissant le premier but et côté brestois, c'est l'inverse. Sans cadrer, les Bretons se montrent pourtant les plus dangereux, mais n'arrivent pas à faire le break avant le retour au vestiaire, à l'image de Ferris N'Goma qui manque de précision (35) ou vient se casser les dents dans les pieds de Mathieu Michel (38), lequel sauve une dernière fois les siens face à Charbonnier (44).Peu avant l'heure de jeu, Francis-Le Blé rugit après que l'arbitre a offert un penalty très généreux aux visiteurs. Sauf que Romain Philippoteaux se manque totalement en tentant une panenka captée sans problème par Larsonneur (58). Rien de plus à se mettre sous la dent, Brest s'impose sans briller et reste dauphin du FC Metz . Toujours plus réjouissant que pour l' AJA qui pointe désormais à neuf points des barrages.