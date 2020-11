Brest ramène Lille à la réalité

Complètement dépassé en première période et mené 3-0, le LOSC est revenu dans le match mais n'a pu empêcher sa première défaite de la saison (3-2), à Brest. Trois jours après avoir marché sur Milan, les Lillois redescendent sur terre.

26

Le conte de Perraud

Le roi Burak, le dauphin Lihadji

Brest (4-4-2) : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Duverne, Perraud - Honorat (Battochio, 83e), Belkebla, Lasne, Faivre - Cardona (Le Douaron, 78e), Mounié (Charbonnier, 78e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

e), Fonte, Botman, Bradarić (Reinildo, 46e) - Ikoné (Lihadji, 46e), R. Sanches, Soumaré (Xeka, 46e), Bamba - Yazici (David, 66e), Yılmaz. Entraîneur : Christophe Galtier.

Jeudi soir, Lille devenait la première équipe à l'emporter par trois buts d'écart en compétition européenne à San Siro. Trois jours plus tard, le retour à la réalité est violent pour le LOSC. Virevoltants cette semaine et invaincus depuis le début de saison, les Dogues ont sombré sur la pelouse de Francis-Le-Blé. Après trois buts encaissés avant la pause, les hommes de Christophe Galtier ont longtemps espéré revenir dans la partie. En vain. Privé de victoire depuis un mois, Brest s'offre un succès de prestige face à l'une des formations les plus séduisantes du championnat et reprend quelques distances sur la zone rouge. En souffrance tout au long de la seconde période, les protégés d'Olivier Dall'Oglio auront su faire le dos rond pour conserver un petit but d'avance, pour leur plus grand bonheur.Par où commencer au moment de raconter ces 45 premières minutes totalement folles ? Par l'entame des Brestois, peut-être. Des Ty Zef qui laissent le ballon aux visiteurs pour déclencher ensuite de véritables rafales en contre, en ce jour de grand départ du Vendée Globe. Stratégie rapidement payante quand le centre de Romain Perraud trouve la tête de l'autre latéral, Ronaël Pierre-Gabriel pour l'ouverture des hostilités (). Le latéral gauche breton ne s'en contente pas, et double la mise d'une très belle demi-volée depuis le second poteau sur un énième centre venu de la droite (). Monté observer le match en tribunes, Christophe Galtier voit ses joueurs déjouer totalement, s'obstinant à vouloir passer dans l'axe, et souffrant sur les transitions adverses sur les ailes. Romain Perraud, encore lui, force Maignan à la parade, avant une double occasion d'Irvin Cardona en l'espace d'une minute. Lille ne trouve aucune solution, et espère s'en remettre à la générosité de M. Batta, mais n'obtient pas de penalty, d'abord sur un duel entre Burak Yilmaz et Paul Lasne, puis sur une main inexistante de Steve Mounié. Pire, le dauphin du PSG sombre à l'issue d'une magnifique action collective de Brest, conclue d'une tête astucieuse par Cardona (). Un penalty, cette fois indiscutable, permet à Burak Yilmaz de réduire le score juste avant une respiration bien méritée ().Au retour des vestiaires, exit Bradarić, Soumaré et Ikoné, place à Reinildo, Xeka et surtout Isaac Lihadji. L'entrée de l'ancien marseillais apporte du dynamisme et de la profondeur à des Lillois revenus avec d'autres intentions. Brest ne parvient plus à ressortir le moindre ballon et la pression change totalement de camp. Le LOSC est finalement récompensé sur un service du même Lihadji pour Yilmaz, qui s'offre son premier doublé en Ligue 1 pour ramener les siens dans le match (). Mais après un quart d'heure difficile, Brest retrouve peu à peu un second souffle, à moins que ce ne soit Lille qui paye ses efforts du milieu de semaine. Burak Yilmaz est encore dangereux sur un coup-franc qu'il s'est lui-même procuré, et Christophe Galtier empile les attaquants pour tenter de revenir au score. Malheureusement pour lui, ni Jonathan David ni Timothy Weah ne trouvent l'ouverture. L'homme le plus dangereux de l'après-midi est Turc, mais Burak se voit privé du triplé par le poteau. Voilà Lille relégué à cinq points de Paris et qui voit son invincibilité prendre fin, tandis que Brest s'offre une nouvelle fois le scalp d'un gros poisson du championnat. Comme dans un conte.