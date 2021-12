Brest poursuit sur sa lancée contre Saint-Étienne

Brest (4-4-2) : Bizot - Pierre-Gabriel, Hérelle, Chardonnet, Duverne - Honorat, Belkebla, Agoumé, Faivre - Le Douaron (Del Castillo, 78e), Mounié. Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Saint-Étienne (4-4-2) : Bajic - Camara, Sow, Moukoudi, Trauco - Moueffek (Nordin, 65e), Boudebouz, Gourna-DOuath (Maçon, 73e), Aouchiche (Krasso, 73e) - Bouanga (Lhéry, 82e), Khazri (Ramírez, 82e). Entraîneur : Claude Puel.

Brest reçu cinq sur cinq.Le Stade brestois n'en finit plus de gagner depuis un mois. Romain Faivre, buteur sur penalty, et ses copains ont fait tomber l'AS Saint-Étienne pour poursuivre leur magnifique série.Deux équipes sans doute rafraîchies par le déluge qui s'abat sur Francis-Le Blé à la sortie des joueurs, et qui mettent de longues minutes à rentrer pleinement dans la partie. Les Verts tiennent le ballon, Boudebouz envoie un premier coup franc au-dessus (16) et le public breton attend son heure pour s'enflammer. C'est chose faite quelques instants plus tard quand Bajic, remplaçant d'un soir d’Etienne Green, doit se jeter dans les pieds de Le Douaron pour sauver les siens (23). Brest sort peu à peu de sa boîte, mais cela reste bien insuffisant pour déstabiliser la défense stéphanoise.Mais Brest a trouvé la recette à chaque match depuis le début de saison pour faire trembler les filets adverses et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le Douaron coupe un centre de Duverne, mais sans parvenir à rabattre son ballon (56). Et c'est finalement sur un coup du sort que tout bascule avec cette main de Gourna-Douath dans sa surface sous la pression d'Agoumé. M. Lesage décide d'accorder un penalty aux, transformé par Faivre. Les visiteurs poussent pour revenir et échouent même à deux reprises sur la barre dans la même action : sur une frappe de Lhéry d'abord, puis sur une tête de Camara (90). Clément, Del Castillo préfère lui foirer la balle de match en contre (90+2).L'embellie n'aura été que de courte durée dans le Forez.