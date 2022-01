Brest mouche Lille

73

Brest (4-3-3) : Bizot - Duverne, Brassier, Chardonnet, Pierre-Gabriel - Lasne, Magnetti, Faivre (Mbock, 89e) - Le Douaron (Cardona, 80e), Honorat, Mounié (Satraino, 90e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Lille (4-4-2) : Grbić - Djaló (Celik, 45e), Botman, Fonte, Reunildo - Bamba (Gudmunsson, 76e), Renato, Andre (Lihadji, 87e), Weah (Onana, 67e) - David, Yılmaz (Ben Arfa, 76e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Fin de série en Ligue 1 pour le LOSC malgré la première d'Hatem Ben Arfa.Invaincu depuis la fin du mois d'octobre et une défaite au Parc des Princes face au PSG, les Lillois ont vu leur série s'arrêter à Brest ce samedi (2-0).C'est en tout début de rencontre que les hommes de Michel Der Zakarian ont fait la différence via... un centre de Pierre-Gabriel propulsé dans ses filets par le malheureux Tiago Djaló. Les Lillois courent après le score et le font plutôt bien au cours de ce premier acte, mais ni Burak Yılmaz ou Jonathan David ne trouvent la solution face aux excellents Brendan Chardonnet et Marco Bizot.Au retour des vestiaires, les Dogues sont agacés, et c'est Romain Faivre qui n'est pas loin du break d'un plat du pied bien senti. Au fil des minutes, Lille fait le siège du but de Bizot, mais même Hatem Ben Arfa ne parvient pas à tromper la vigilance du portier breton. Dans le temps additionnel, Zeki Celik fauche Franck Honorat parti en contre et offre à Steve Mounié le soin de clore les débats sur penalty. Brest réalise le coup parfait et relance la machine après quatre matchs sans succès en championnat.La nouvelle bête noire du LOSC ? Les Pirates !