Brest monte en Ligue 1, Lens intègre le top 5, peur sur Ajaccio

Vainqueur de Niort à domicile, Brest est officiellement promu en Ligue 1 (3-0). Suite à la victoire de Lens à Ajaccio (0-2), le FC Lorient s'éjecte du top 5 à la suite de son match nul contre Sochaux au Moustoir (0-0). Et même à l'avant-dernière place du classement, Béziers n'est pas encore tout à fait mort.

Les résultats de la 37ème journée de Ligue 2 :

Le vrai héros : Gaëtan Charbonnier

Le vrai zéro : Ajaccio

Le chiffre : 3

L'image de la soirée : Les Messins au Vestiaire Club

#ASNLFCM Privée de déplacement, une partie des supporters messins s'est retrouvée au vestiaire club afin de visionner ce derby ensemble ! pic.twitter.com/WQeQlU7hYn — FC Metz ☨ (@FCMetz) May 10, 2019

Oh, le beau moment !

Selim #Bengriba, monument grenoblois qui termine le match en kop avec 2 de ses fils ! Quelle ambiance et quelles émotions au @stadedesalpes pour MONSIEUR @Selimbengriba pic.twitter.com/tIWCQOyxph — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) May 10, 2019

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : La Napolitaine

Par Antoine Donnarieix

C'est une rencontre que le Stade Brestois n'oubliera pas de sitôt. Pour la réception des Chamois Niortais, Brest s'est offert sa vingt-et-unième victoire en championnat cette saison (3-0). Un succès synonyme de cinquième montée en première division dans l'histoire du Stade Brestois. Et pour faire chavirer Francis Le-Blé, qui de mieux que Gaëtan Charbonnier pour enflammer un stade à guichets fermés ? L'avant-centre s'est régalé avec une frappe croisée limpide (1-0, 14) suivi d'une tête puissante sous la barre d'Allagbé (2-0, 33). Un doublé qui permet au grand blond de prendre seul le statut de meilleur buteur de Ligue 2 avec 27 buts. Voilà ce que l'on appelle un taulier.La glissade au mauvais moment, c'est sans doute la ville d'Ajaccio qui pourrait le mieux la définir ce soir. En deux matchs à domicile, les deux clubs sont repartis bredouilles de leurs oppositions respectives face à Châteauroux (1-2) et Lens (0-2). Deux coups durs car de son côté, Sochaux est parvenu à ramener un point de son déplacement à Lorient (0-0). Et voilà comment les deux clubs corses restent sous la menace d'une place de barragiste face au troisième de National 1 si Sochaux parvient à obtenir un meilleur résultat qu'eux lors de la dernière journée du championnat. Pour sûr, l'enquête corse n'est pas encore arrivée à son terme.Comme le nombre d'équipes assurées de jouer en Ligue 2 la saison prochaine alors qu'elle était sous la menace d'une possible relégation ou l'ambition d'une montée en Ligue 1. Dès lors, Valenciennes et Le Havre se retrouvent l'an prochain au même niveau à la suite de la victoire du VAFC face au HAC (1-0), tout comme Nancy qui remporte le derby de Lorraine contre Metz (1-0).C'est une image que l'on aurait préféré éviter de relayer, mais la préfecture de Nancy n'avait pas l'intention de laisser les supporters du FC Metz traîner dans la ville lorraine sous peine d'être remis aux forces policières sur place. Dès lors, les Messins ont tout de même profité de l'événement pour se réunir dans le Vestiaire Club, dans le centre-ville des Grenats. Tout ça pour subir une cruelle défaite dans le derby (1-0)... Pas grave : Metz reste bel et bien champion de Ligue 2 2018-2019.» Au stade des Alpes de Grenoble , les Red Kaos souhaitaient rendre un dernier hommage à leur stoppeur isérois. Cette fois-ci, pas de montée ou de relégation à fêter, mais une fin de carrière pour Selim Bengriba , défenseur de 38 ans issu du GF38 et désireux de prendre sa retraite sportive. Remplacé par Maxime Spano -Rahou à vingt minutes du terme de la rencontre face à Auxerre (X-X), l'intéressé ne pouvait pas retenir ses larmes. Bengriba, à jamais Grenoblois » Homme de cœur, Alain Perrin est sorti de sa retraite d'entraîneur pour rendre un sacré service à l' ASNL , d'ores et déjà maintenu à une journée de la fin.De la sauce tomate bien rouge, comme la montée de Brest et le maintien de Valenciennes , tous les deux vêtus de rouge. Les anchois sont en revanche assez fades, puisque Lorient Le Havre où les deux clubs d'Ajaccio tirent la tronche. À trois points de Sochaux , barragiste, l' AS Béziers s'accroche encore à un mince espoir après son match nul à Orléans . De quoi rajouter de l'eau dans le vin.