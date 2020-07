Brest met le grappin sur Adrian Grbić

1

MR

Cap à l'ouest pour Grbić.Convoité par plusieurs clubs de Ligue 1, Adrian Grbić a fait son choix. L'attaquant de Clermont va s'engager prochainement avec le Stade brestois, un peu plus d'un an après son arrivée en France en toute discrétion. L'Autrichien de 23 ans devrait rejoindre le club finistérien pour sept millions d'euros, plus quelques bonus.Grbić va donc découvrir la Ligue 1 la saison prochaine après un exercice 2019-2020 qui l'aura vu terminer deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 17 réalisations. Pourtant, sa carrière semblait encore à l'arrêt il y a plus d'un an, lorsqu'il se morfondait en première division autrichienne. Mais tout ça n'est désormais plus qu'une lointaine histoire, d'autant qu'on évoque son nom en équipe nationale.Arnautović n'a qu'à bien se tenir.