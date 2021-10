Brest foudroie Monaco

Brest (4-2-3-1) : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle (Brassier, 46e), Duverne - Magnetti, Belkebla - Faivre (del Castillo, 90e+1), Le Douaron (Cardona, 58e), Honorat - Mounié. Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Monaco (4-4-2) : Nübel - Aguilar, Maripán, Badiashile, Caio Henrique (Jakobs, 65e) - Martins (Sidibé, 65e), Tchouaméni, Lucas (Golovin, 58e), Diop (Boadu, 46e) - Volland, Ben Yedder (Fofana, 84e). Entraîneur : Niko Kovač.

Tonnerre de Brest, une victoire pour le SB29 !Au terme d'une prestation aboutie, le Stade Brestois a réalisé le coup parfait face à Monaco (2-0), ce dimanche. Dans un Francis-Le Blé chauffé à bloc, le SB29 ne refuse pas le jeu et ouvre rapidement le score grâce à Steve Mounié qui, sur un coup franc côté droit de l'excellent Romain Faivre, traine au second poteau pour expédier le ballon sous la barre d'Alexander Nübel. Emballants, les Bretons jouent parfaitement leur rôle de poil à gratter et pause de nombreux soucis à Monaco. À l'image de Sofiane Diop, qui a miraculeusement échappé à la biscotte rouge pour un tacle non maîtrisé sur Ronaël Pierre-Gabriel avant d'être remplacé par Myron Boadu à la pause, les joueurs du Rocher manquent cruellement d'inspiration une fois le ballon dans leurs pieds (67% de possession pour cinq petits tirs dont deux cadrés).À l'inverse, les hommes de Michel der Zakarian récitent leur partition et Franck Honorat, d'abord stoppé par Nübel, assène le coup de grâce à dix minutes du terme sur un caviar d'Ivan Cardona. La délivrance pour les Brestois qui accrochent leur premier succès de la saison et remontent au dix-huitième rang (neuf points), devant Metz (sept unités).Pour Monaco, désormais dixième, c'est la douche froide et une mauvaise préparation avant de recevoir le PSV Eindhoven en Europa jeudi.