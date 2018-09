Brest fanfaronne, Lorient glisse à Orléans

Invaincu jusque-là dans cette Domino's Ligue 2, Lorient lâche de précieux points dans la course à la montée directe en Ligue 1. Ce n'est pas le cas de Brest, qui enchaîne avec un cinquième succès consécutif. Une bien belle soirée dans l'antichambre de l'élite française.

Le vrai héros : Mathias Autret

Le vrai zéro : Ibrahima Conté

Le chiffre : 6

L'image de la soirée : Tristesse générale à Beauvais

Oh le vilain geste !

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : la reine

Les résultats de la 9e journée :

Avec quatre buts sur ses trois derniers matchs, le milieu offensif de poche s'est entendu à merveille avec son attaquant Gaëtan Charbonnier pour mettre les siens en position de force à Francis-Le Blé contre Châteauroux : un premier but opportuniste, puis un deuxième plus esthétique afin de répondre à l'égalisation castelroussine. Réduite à dix très tôt en début de seconde période, la Berri va concéder dans la foulée un penalty obtenu par ce même Autret, et transformé par Charbonnier. Autret haut niveau.Comment mettre en difficulté les siens ? Demandez-lui. Même si son équipe menait à la pause, le défenseur des Chamois niortais s'est rendu coupable d'une double faute déterminante contre l' AS Béziers . La première, pas si évidente, dans sa propre surface permet à Ibrahim Sissoko d'égaliser sur penalty d'un contre-pied parfait. La deuxième, plus flagrante au milieu du terrain, entraîne un second carton jaune synonyme d'expulsion. Pas de doute : Conté s'est fait Béziers.Comme le nombre de matchs consécutifs sans défaite pour Clermont . Une série qui aurait bien pu prendre fin ce soir après un braquage organisé dans les règles par un Gazélec Ajaccio qui n'en attendait pas tant de son déplacement en Auvergne. Pas de bol pour les Corses, un dernier coup franc lointain permet à Florent Ogier de dévier le ballon dans les filets et d'arracher un match nul au mérite (1-1, 93). En revanche, la bagarre générale à la fin de la rencontre était évitable...C'était une rencontre digne d'un match à huis clos... Sauf que le stade Pierre-Brisson était bel et bien ouvert au public. Un désastre lié à la délocalisation des matchs du Red Star . Unis par une amitié entre ultras depuis plus de dix ans, les fans du Red Star et de Grenoble se sont passé le mot pour éviter de célébrer cette rencontre et boycotter tout déplacement à Beauvais. Résultat : une cathédrale proposée pour cette rencontre qui accouche d'une victoire grenobloise en terre audonienne (2-3). Enfin non, à Beauvais.Ce n'est pas parce que l'on est capitaine que tout est permis. En première période à François-Coty, Johan Cavalli s'est autorisé une intervention aussi litigieuse que tardive sur Gaëtan Robail , qui aurait pu lui valoir un carton rouge. Bon acteur, le charismatique leader ajaccien s'est mis à lever les bras au ciel pour relever sa victime et lui demander d'arrêter de simuler. Mais à la télé, tout le monde s'est rendu compte du découpage en règle de Cavalli. Résultat : un carton jaune orangé.» Heureux avec sa belle coloration capillaire, Jordan Tell est l'un des deux buteurs de la victoire orléanaise à domicile contre Lorient . En même temps, il fallait s'y attendre : Orléans avait déjà explosé le Paris FC plus tôt dans la saison (4-0).Il y avait un équilibre parfait dans cette neuvième journée de Ligue 2, comme au moment de mélanger sauce tomate, fromage fondu, jambon cuit et champignons. Une surprise de taille, la première défaite de la saison pour le FC Lorient Orléans (2-0), une égalisation dans les dernières minutes à Clermont pour les locaux, une gifle monumentale de Brest contre Châteauroux (5-1) et, bien entendu, deux matchs nuls et vierges qui n'empêchent pas de totaliser 21 buts en huit rencontres. Voilà comment démarrer son vendredi soir de la meilleure des manières.