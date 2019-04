Brest fait le trou, le derby d'Ajaccio pour le Gazélec

Dauphin du FC Metz, Brest s'impose à Beauvais face au Red Star (0-2) pendant que le Paris FC s'incline à Sochaux, vainqueur à Bonal (1-0). Dans les autres matchs, Orléans colle une gifle à Grenoble (0-4), le Gazélec s'offre le derby contre l'AC Ajaccio (1-0) et Troyes s'infiltre dans les places de barragiste pour l'accès à la Ligue 1 grâce à son succès à Valenciennes (0-1).

1

Les résultats de la 31e journée de Ligue 2 :

Le vrai héros : Anthony Le Tallec

Le vrai zéro : Rémy Descamps

Le nombre : 36

Le tweet de la soirée : Benjamin Nivet

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : L'Originale

Une tête plongeante parfaitement réalisée pour ouvrir le score au stade des Alpes en première période, puis un duel rempli de maîtrise face à Brice Maubleu pour boucler tout suspense dans la partie. Grâce à son buteur qui porte son total de la saison à six buts dans cette Ligue 2 2018-2019, l'US Orléans recolle aux places de barragistes et c'est tout sauf un hasard. Un troisième but inscrit par Hicham Benkaid (79, 0-3) et voilà les Orléanais qui rendent la monnaie de leur pièce aux Grenoblois, vainqueurs sur le même score lors du match aller, avant d'enfoncer un peu plus le GF38 grâce à Gaëtan Perrin (88, 0-4). Une addition bien salée pour les Isérois.Un match demande parfois à un gardien de rester attentif sur peu d'actions. C'était le cas du portier du Clermont Foot prêté par le Paris Saint-Germain, et le contrat n'a malheureusement pas été rempli. Trompé par un coup franc dévié en première période qui entraîne l'égalisation nancéienne, Descamps se troue magistralement sur le deuxième but lorrain, inscrit par Sylvain Marveaux à dix minutes de la fin (80, 1-2). Malgré un final haletant et deux buts supplémentaire, Clermont craque à domicile et fait les affaires de l' ASNL (2-3). Pour sûr, le gardien auvergnat peut s'en vouloir...Comme le nombre de bougies soufflées par Vincent Demarconnay en ce 5 avril. Si le gardien du Paris FC pouvait se faire offrir l'albumde PNL le jour même de sa sortie, l'homme a surtout demandé à repartir du stade Auguste-Bonal avec une victoire face au FC Sochaux-Montbéliard . Hélas, le portier parisien va laisser filer le tir de Hamza Sakhi sous son ventre et condamner son équipe à la défaite (1-0). Dur pour Paris, qui laisse filer Brest six points devant pour la montée directe en Ligue 1.Le meneur de jeu troyen n'était pas de la partie contre Valenciennes , mais son gazouillis sur Twitter vaut bien cette victoire au Hainaut sur un délicieux but de Bryan Mbeumo (0-1). Vrais reconnaissent vrais.» Avec neuf points de retard ce soir sur Nancy , dix-huitième et barragiste, le Red Star est à la peine comme en témoignent les propos de Maxence Derrien après une nouvelle défaite à domicile contre Brest (0-2). L'odeur du National commence à sérieusement se faire sentir...Pas de champignons de Paris dans la pizza du soir, puisque deux défaites sont à noter pour le Paris FC et le Red Star . Du lonzu en revanche, puisque la Corse était à l'honneur avec ce derby. Et quelques fruits de mer pour saluer la victoire lorientaise face à Béziers. Voilà un plat peu banal.