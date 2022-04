Brest fait barrage au rêve européen de l'OL

Brest (4-4-2) : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Duverne, Brassier - Faussurier, Belkebla, Lasne, Honorat (Cardona, 56e) - Mounié, Satriano (Magnetti, 76e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Lyon (4-3-3) : Pollersbeck - Gusto, Da Silva, Lukeba, Emerson (Reine-Adélaïde, 83e) - Faivre, Thiago Mendes, Paquetá - Tetê (Kadewere, 83e), Dembélé, Aouar (Barcola, 70e). Entraîneur : Cláudio Caçapa.

Lyon n'a pas encore dit adieu à l'Europe. Mais ça y ressemble quand même beaucoup.Malade, Peter Bosz n’a pas effectué le long déplacement dans le Finistère avec son groupe. C’est donc devant sa télévision que le technicien néerlandais a vu ses protégés connaître une énième désillusion, ce mercredi (2-1). Celle de trop, sans doute, dans la course aux places européennes. Privés de plusieurs cadres (Anthony Lopes, Léo Dubois...) et de Karl Toko Ekambi, qui a déclaré forfait à la dernière minute (gêne musculaire), les Lyonnais ont d’abord été malmenés par des Pirates conquérants. Ceux-ci ont mis beaucoup d’intensité dans les duels, comptant sur la vivacité de Franck Honorat et le jeu de tête de Steve Mounié pour créer du danger. C’est d’ailleurs l’international béninois qui a ouvert le score, en convertissant un penalty consécutif à une faute de main de Castello LukebaMême s’il n’a pas été irrésistible dans le jeu, l’OL a eu des occasions. Beaucoup, même. Mais les Gones ont terriblement manqué d’efficacité, à l’image d’un Moussa Dembélé tantôt imprécis (44), tantôt mis en échec par un très bon Marco Bizot (38, 48, 59). L’ancien buteur du Celtic a finalement trompé le portier néerlandais un peu plus tard dans la partie, ce qui laissait alors présager d’un dernier quart d’heure à l’avantage des Rhodaniens. Pour cela, il aurait fallu serrer Irvin Cardona de près et ne pas lui donner l’occasion d’ajuster Julian Pollersbeck d’une tête au premier poteau sur corner. Romain Faivre - qui revenait sur les terres de ses premiers exploits - et ses coéquipiers ne s'en sont jamais remis. Et Tino Kadewere a refermé la soirée en ratant le cadre à bout portant (90+3).Pendant que Lyon se maintient à bonne distance du top 5 (8), Brest atteint la barre des 42 points probablement synonymes de maintien. Chapeau (rond).