Brest et Reims se quittent sans but

Brest (4-3-3) : Blázquez - Fadiga, Brassier, Chardonnet, Duverne - Magnetti (Belkebla, 74e), Pereira Lage (Le Douaron, 67e), Camara - Del Castillo (Dembélé, 87e), Slimani (Camblan, 74e), Honorat. Entraîneur : Julien Lachuer.



Reims (4-2-3-1) : Diouf - Flips, Gravillon (Keita, 60e), Abdelhamid, Locko - Matusiwa, Lopy (Cajuste, 60e) - Ito, Doumbia (Mbuku, 81e), Zeneli (van Bergen, 60e) - Balogun (Holm, 90e+1). Entraîneur : Will Still.

La bataille des coachs intérimaires n'a pas trouvé de vainqueur.Au stade Francis-Le Blé ce dimanche, Brest et Reims n'ont pas proposé un grand spectacle et se sont quittés sans but marqué (0-0). Les Brestois font une belle entame, à l'image de Slimani, qui réalise un superbe numéro dans la surface rémoise et conclut, avant d'être rattrapé par le VAR pour une position de hors-jeu (12). En face, les hommes de Will Still se signalent par l'intermédiaire de Balogun, toujours dangereux, mais qui voit sa frappe croisée fuir le cadre (32). Avant la pause, les locaux pensent ouvrir le score grâce à Del Castillo, mais c'est une nouvelle fois signalé hors-jeu (45+2).Brest continue de dominer au retour des vestiaires mais n'arrive pas à trouver la faille. Quelques secondes après son entrée, Le Douaron est tout proche de débloquer les débats à deux reprises mais ses têtes sont repoussées par Diouf (70). Camara s'essaye lui aussi aux abords de la surface adverse mais sa tentative passe à quelques centimètres du poteau rémois (84), tandis que Balogun manque une ultime contre-attaque (90). Les deux formations en restent là : un match nul sans saveur qui n'arrange personne et qui ne restera pas dans les annales.Brest reste dix-huitième au classement, Reims passe à la treizième place.