Brest et Orléans s'imposent

Brest (4-2-3-1) : Larsonneur – Belaud, Castelletto, Chardonnet, Bernard – Belkebla, Diallo – Faussurier, Autret, Court – Charbonnier. Entraîneur : Furlan.



Sochaux (4-3-3) : Zigi – Navarro, Lacroix, Moltenis, Pendant – Fuchs, Owusu, Daham – Bayala, Sané, Robinet. Entraîneur : Daf.

Orléans (4-3-3) : Gallon – Pinaud, Cambon, Bouby, Monfray – Avounou, Demoncy, Lopy – Cissokho, Laurienté, Tell. Entraîneur : Ollé-Nicole.



Niort (4-3-3) : Allagbé – Dacosta, Paro, Sans, Lapis – Louiserre, Konaté, Bourhane – Jacob, Leautey, Vion. Entraîneur : Plancque.

La Ligue 2 qu'on aime.Pas celle qui s'achève sur un résultat nul et vierge, non, mais plutôt celle qui voit gagner l'équipe évoluant à domicile sur le plus petit des scores. Ce qu'il s'est passé en Bretagne ce samedi après-midi, Brest battant Sochaux grâce à un but contre son camp de Zigi, le portier des visiteurs, intervenu logiquement en première période à la suite d'une frappe de Belaud. Une bonne opération pour le dauphin de Metz , qui rejoint le leader en tête de la Ligue 2.Pas pour le premier non-relégable, à deux unités de la zone rouge avec un match en plus...La Ligue 2 qu'on aime.Pas celle qui s'achève sur un résultat nul et vierge, non, mais plutôt celle qui voit gagner l'équipe évoluant à domicile sur le plus petit des scores. Ce qu'il s'est passé à Orléans ce samedi après-midi, les locaux battant Niort grâce à un but de Lauriente intervenu plutôt logiquement en première période. Une bonne opération pour les vainqueurs du jour, qui prennent leur distance avec la zone rouge (dix points d'avance sur le premier relégable).Pas pour les visiteurs, dont l'espoir de montée s'amenuise...