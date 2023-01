Brest et Lille se neutralisent

"Le Graët : Brest te déteste, la France acquiesce"Banderole des Celtic Ultras ce soir à Le Blé lors de Brest-Lille#NLG #SB29LOSC pic.twitter.com/Q33CES42dd — Nicolas Blanzat (@nblanzat) January 11, 2023

Brest (4-3-3) : Bizot - Lala (Fadiga, 88e), Chardonnet, Hérelle, Duverne (Brassier, 88e) - Lees-Melou, Camara, Belkebla - Pereira Lage (Le Douaron, 51e), Mounié (Slimani, 75e), Honorat (Camblan, 88e). Entraîneur : Éric Roy.



Lille (4-2-3-1) : Chevalier - Diakité, Yoro, Djaló, Ismaily - André, Baleba (Gomes, 74e) - Ounas (Weah, 82e), Gomes (Bayo, 74e), Cabella - David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Pour le premier match en Ligue 1 d'Éric Roy à la tête du Stade brestois, les Ty'Zefs ont gratté un point face à Lille ce mercredi. Dangereux d'entrée à la suite d'une frappe cadrée d'Ounas (3), les Lillois n'ont pas perdu de temps pour accaparer le cuir et asphyxier leur adversaire du soir. Parfaitement lancé dans la profondeur par André, David a été tout proche de cueillir à froid les Bretons avant qu'Hérelle n'intervienne de justesse (9). Privés de Del Castillo, impliqué dans 40% des buts du SB29 cette saison, les Brestois ont eu énormément de mal à se projeter dans le camp adverse (2 tirs, 0 cadré en première mi-temps). La belle roulette de Camara sur Ounas n'a été qu'un écran de fumée (30). Grâce à un une-deux bien senti entre David et Cabella, l'ancien Montpelliérain a été tout proche de marquer, mais Bizot s'est parfaitement employé pour garder sa cage inviolée (43). Heureusement que le spectacle a été assuré par la tribune Quimper Pour ne rien arranger, Pereira Lage est sorti sur blessure dès le début du second acte (51). Un coup dur qui va remobiliser les hommes de Roy. Sur un centre millimétré d'Honorat, Mounié a tenté une magnifique tête plongeante, mais son coup de casque est repoussé par la barre de Chevalier (57). Si la seconde période a été bien mieux maîtrisée par les Bretons, Brest est passé tout près d'encaisser un but dans les derniers instants de la rencontre à la suite d'une frappe de David, qui a terminé dans les travées de Le-Blé (91). Pour la première fois depuis le mois d'octobre, Brest enchaîne deux matchs sans défaite et revient à un point du premier non-relégable, Ajaccio (16). Provisoirement septième, Lille perd deux points précieux dans la course à l'Europe.Déjà « une équipe emmerdante »