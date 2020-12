Brest enfonce Reims

Brest (4-4-2) : Larsonneur - Pierre-Gabriel (Hérelle, 46e), Chardonnet, Duverne, Perraud - Honorat (Mbock, 81e), Belkebla, Lasne, Faivre (Battocchio, 90e+3) - Mounié, Cardona (Charbonnier, 70e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Reims (4-4-2) : Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Mbuku (Doumbia, 84e), Munetsi (Cassamá, 59e), Berisha, Kutesa (Zeneli, 59e) - Dia, Touré (Sierhuis, 67e). Entraîneur : David Guion.

Pirates !Olivier Dall'Oglio voulait voir ses gars être «» et moins naïfs. Jolie réponse de sa troupe, victorieuse au mental du Stade de Reims (2-1).Un pétard, une boulette et des coups de sifflet : il y a des jours comme ça où un match de Ligue 1 prend la forme d’une manif' étudiante. Dimanche, on s’attendait à voir le Stade Brestois en mettre partout, mais on a plutôt eu le droit à un début de rencontre sans lumière entre vingt-deux types cherchant l’interrupteur entre les gouttes et les bourrasques. Puis, Steve Mounié est venu glisser une tête sur un centre d’Honorat (19) et, dans la foulée, learbitral a passé quatre bonnes minutes à débattre dans le vent sur une potentielle main de Munesti. Un événement suffisant pour pimenter la conversation ? Bingo, puisque moins de dix minutes plus tard, un Franck Honorat lassé de voir les discussions s’éterniser a surgi du côté gauche avant de rentrer sur son pied droit et fusiller Rajković (1-0, 30). Derrière, Steve Mounié a eu l’opportunité de doubler la mise sur un penalty tombé du ciel mais le portier rémois a maintenu ses potes dans la partie (36) alors que juste avant la pause, Irvin Cardona n’a pas réussi à convertir une erreur plein axe de Berisha (44). Avantage Brest à la pause.Et réponse Reims au retour des vestiaires. Face à des Finistériens plus reculés et moins compacts, les hommes de David Guion se sont enfin exprimés, Nathanaël Mbuku en tête, et ont fait passer quelques frissons au coeur de la défense brestoise. Steve Mounié a eu beau passer tout près dede la tête à l’heure de jeu (61), c’est finalement Arbër Zeneli, bien aidé par le vent, qui a claqué la deuxième but de la rencontre d’un corner direct (1-1, 65). On s'est alors dit que le Stade Brestois allait de nouveau sortir les fourches, mais c’est plutôt Kaj Sierhuis, entré à la place d’El Bilal Touré, qui a foutu le bordel et croqué deux balles pour prendre l’avantage. La punition a alors été automatique : sur un dégagement complètement dévissé par Konan, Romain Faivre a allumé un une-deux avec Charbonnier et vu sa tentative éteinte par Rajković. Mounié est passé par là et a doublé la mise, en chasseur (2-1, 77). Dur à gober pour les Rémois, qui ont tenté de pousser dans le dernier quart d'heure avant de trop facilement baisser les bras.Résultat : le Stade de Reims est 19de Ligue 1.