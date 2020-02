Brest enfonce les Verts

Brest (4-2-3-1) : Larsonneur - Belaud, Duverne, Chardonnet, Perraud - Battocchio, Belkebla - Lasne, Cardona (Magnetti, 84e), Grandsir (Court, 75e) - Charbonnier. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

ASSE (4-3-3) : Ruffier - Fofana, Saliba, Kolodziejczak, Maçon (Honorat, 46e) - M'Vila, Camara, Cabaye - Boudebouz (Benkhedim, 80e), Abi (Diony, 46e), Bouanga. Entraîneur : Claude Puel.

Coup de tonnerre.Invaincu à domicile depuis début novembre, le Stade Brestois a enfoncé l'AS Saint-Étienne dimanche (3-2), grâce notamment à une première période XXL, bouclée avec trois buts d'avance. Si les Verts ont réagi en seconde période, cela n'a pas été suffisant et voilà Claude Puel avec une quatrième défaite consécutive entre les doigts.Tout avait pourtant plutôt bien commencé pour l'ASSE, débarquée dans cette rencontre avec des intentions positives et un Denis Bouanga volontaire, qui a touché le petit filet de Larsonneur après seulement cinq minutes de jeu. Puis, patatras : après une première alerte de Belkebla, le Stade Brestois a rapidement fait parler la poudre grâce au deuxième but de la saison de Paul Lasne et à une subtile déviation de Charbonnier sur un bon centre de Romain Perraud. Dans la foulée, Cardona est allé inscrire un troisième but décisif malgré un bon retour de Saliba. Pire : Charbonnier aurait pu planter un quatrième but avant la pause, mais le buteur local n'a pas cadré sa frappe.Touché, Puel a ensuite réagi, fait entrer Diony et Honorat, et changé de système (passage à une défense à trois). Résultat ? Les Verts sont revenus avec de l'envie, de la fluidité et ont rapidement répondu mathématiquement grâce à un penalty de Bouanga. Grâce à un superbe enchaînement, Loïs Diony a ensuite ramené l'ASSE à un but des Brestois. Insuffisant, finalement, malgré le petit frisson.Voilà désormais les Verts à portée de fusil de Dijon, 18, et en grand danger.