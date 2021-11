Brest enchaîne en écrasant Lens

Brest (4-4-2) : Bizot - Pierre-Gabriel, Hérelle (Brassier, 73e), Chardonnet, Duverne - Faivre, Belkebla (Magnetti, 87e), Agoumé, Honorat (Saïd, 87e) - Le Douaron (Cardona, 82e), Mounié (Del Castillo, 73e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Danso, Medina (Da Costa, 61e) - Clauss (Haïdara, 73e), Doukouré, Fofana, Frankowski - Kakuta (Baldé, 73e) - Ganago (Kalimuendo, 61e), Jean (Boli, 73e). Entraîneur : Franck Haise.

Le tonnerre s'est abattu sur Lens.Sevrés de victoire pendant de longues semaines, les Brestois sont inarrêtables depuis qu'ils ont débloqué leur compteur. Après Monaco et Lorient, c'est désormais Lens qui en a été victime du festival offensif breton.Trois petites minutes. C'est le temps qu'il faut à Steve Mounié pour faire se lever une première fois Francis Le Blé, à la tombée d'un centre contré de Le Douaron. En face, les Nordistes manquent cruellement de réalisme et Hérelle signe un sauvetage incroyable pour priver Frankowski de l'égalisation (10), avant de voir Chardonnet doubler la mise du dos sur corner pour déjà faire le break. Ganago (24) puis Kakuta (25) essaient de redonner vie aux Sang et Or, mais le talent de Romain Faivre ne l'entend pas de cette oreille, l'ancien de Monaco trouvant le soupirail de Leca d'un petit intérieur de filouLe RCL se lance dans une mission remontée, mais les poteaux de Bizot s'interposent devant Ganago (34), puis Kakuta (48). Face à la possession lensoise, Honorat est tout proche de participer à la fête (52, 68). Mais qu'importe puisque c'est Le Douaron qui parachève le succès des siens d'un missile qui ne laisse aucune chance à Leca. Un coup de bambou sur la tête du dauphin du PSG, qui perd en plus Kalimuendo, exclu après un tacle de frustration bien trop appuyé sur Pierre-Gabriel (74). La fin de rencontre est tout à l'avantage des hommes de Michel Der Zakarian, qui s'offrent une troisième victoire consécutive et s'éloignent quelque peu de la zone de relégation.Bordeaux, leur adversaire dans une semaine, tremble déjà.