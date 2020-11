Brest corrige et enfonce Sainté

Brest (4-4-2) : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Duverne, Brassier, Perraud - Honorat (Battocchio, 74e), Belkebla, Lasne (Mbock, 90e+1), Faivre (Magnetti, 90e+1) - Mounié (Charbonnier, 79e), Cardona (Le Douaron, 74e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Saint-Étienne (4-4-2) : Moulin - Camara, Moukoudi, Kolodziejczak, Sissoko (Debuchy, 46e) - Boudebouz (Aouchiche, 74e), Gourna-Douath (Trauco, 46e), Neyou, Youssouf - Bouanga (Rivera, 79e), Abi (Nordin, 46e). Entraîneur : Claude Puel.

Brest confirme, et de belle manière. Deux semaines après leur belle perf' face à Lille , les Bretons ont de nouveau régalé cet après-midi à Francis-Le Blé, où ils ont infligé à Saint-Étienne une septième défaite consécutive en Ligue 1 (4-1).Bien entré dans la partie malgré un onze remanié, Sainté s'est fait cueillir sur la première projection brestoise, joliment initiée par Faivre. Trouvé seul aux 20 mètres par Cardona, Honorat a eu tout le loisir de nettoyer la lunette de Moulin et se rappeler au bon souvenir de son ancien club. Très en jambes, Faivre a ensuite déposé le ballon sur le crâne de Duverne, qui a fracassé la cage sur corner. Aligné pour la première fois en Ligue 1 depuis le 8 mars dernier, Boudebouz a sur coup franc - et avec l'aide de Larsonneur, passé complètement au travers - permis à Camara de relancer les débatsEspoir de courte durée pour les Verts, douchés deux minutes plus tard par Cardona, buteur en extension sur une galette délivrée par Honorat. Et définitivement coulés par Mounié, qui s'est imposé dans les airs pour smasher victorieusement un ballon remis dans la boîte par Perraud. Un peu plus entreprenants après le repos, les hommes de Claude Puel ne sont pas parvenus à entretenir le suspense, malgré une reprise de Nordin ou une tête de Boudebouz passées toutes deux à côté (53, 67). Brest et Faivre auraient d'ailleurs pu alourdir la marque (57, 72), mais pas de quoi gâcher le plaisir des, qui prennent leurs distances avec Nîmes, le barragiste, provisoirement relégué à sept longueurs.Ça va en revanche très, très mal pour Sainté, qui vient d'égaler son record de revers consécutifs dans l'élite...