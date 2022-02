Brest colle une fessée à Troyes

108

À l'aise comme des pirates dans la tempête.Sous les intempéries, le Stade brestois a tranquillement coulé l'ESTAC à la faveur notamment de deux doublés signés Martin Satriano et Franck Honorat. Le jeune attaquant uruguayen, prêté cet hiver par l'Inter et titulaire pour la première fois, n'a d'ailleurs besoin que d'une poignée de minutes pour marquer d'un bel enchaînement après un bon centre de Belaïli. Vent dans le dos, les Ty Zef maîtrisent, et Magnetti trouve le petit filet de Gallon (19). Avant que le vent ne donne un sérieux coup de pouce aux locaux en ramenant un dégagement du portier aubois presque jusque dans sa surface, permettant à Honorat de mettre Satriano sur orbiteLe but d'Adil Rami, validé par la vidéo – oui, le ballon était bien rentré –, aura redonné un espoir de courte durée aux visiteurs. Car dès le retour des vestiaires, Brest reprend sa marche en avant, désormais portée par Honorat. L'ailier termine parfaitement après un déboulé de Duverne dans son couloir gauche, histoire de tuer dans l’œuf le début de révolte troyenne. Bizot se couche bien devant Ugbo (58) tandis que Mounié, tout juste entré en jeu, ne cadre pas sa tête (66). Avant que Franck Honorat ne s'occupe de mettre fin au suspense d'une frappe limpide. À la réception d'un centre de Lasne, Mounié vient ajouter un cinquième but dans l'escarcelle pour rendre la fête plus belleContre vents et marées, ces Brestois sont bien partis pour rester en Ligue 1.