Brest cale, VA s'éclate et Nancy assomme Sochaux

Le multi-Ligue 2 de ce vendredi a offert un sacré spectacle : Nancy sort la tête de l'eau en atomisant Sochaux (0-4) sur le même score que Valenciennes face à Ajaccio, le dauphin brestois n'a arraché qu'un point à Châteauroux et même Clermont a assuré le festival sur le terrain du Gazélec (0-3).

Les résultats de la 26e journée de Ligue 2 :

Le vrai héros : Florian Ayé

Le vrai zéro : Ande Dona Ndoh

Le chiffre : 567

L'image de la soirée

⚫️ Une minute de silence est parfaitement respectée avant le coup d’envoi de #FCSMASNL en mémoire de l'ancien joueur sochalien Nelson Zeglio. #RIP ️▶️ https://t.co/ySOvYgIm0O pic.twitter.com/6NnfQase5j — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 1 mars 2019

Oh le joli geste !

[? VIDEO] ⚽ Les 19 buts du #MultiLigue2 ! ☄ L’enchaînement divin de Malaly Dembélé? La reprise de volée en pivot de Bryan Mbeumo? La mine d’Amine Bassi✨ 4 buts en 7 minutes pour Nancy? Quel est votre préféré ?#beINLigue2https://t.co/yGr9GWKobs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 1 mars 2019

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : Mi-margherita, mi-hawaïenne

Un seul petit pion sur les 5 derniers matchs disputés, et surtout zéro lors des trois derniers, pour autant de défaite : avant ce vendredi soir, la forme offensive du Clermont Foot faisait clairement flipper, et laentourant les hommes de Pascal Gastien en avait pris en sacré coup. Heureusement, il y a un homme pour qui faire trembler les filets des pelouses de Ligue 2 est un hobby, et il a renoué avec celui-ci au stade Ange-Casanova : sur deux galettes de Jason Berthomier en première période, Florian Ayé a pris David Oberhauser à défaut (même si le deuxième est clairement pour la pomme du portier) et redonné des couleurs à la formation rouge et bleu.En ce moment, Chamois niortais rime avec, puisque Pascal Plancque n'a toujours pas gagné depuis son intronisation sur le banc. Comme s'il n'était pas au courant, Ande Dona Ndoh a oublié d'invoquer son instinct de buteur face à Béziers au moment de se présenter aux onze mètres. Résultat, celui qui revenait de blessure a envoyé sa tentative en tribune et entraîné le dixième match sans victoire des siens. Il ne faisait pas bon jouer en bleu ce vendredi, puisque le Grenoblois Youssouf M'Changama a lui aussi foiré son peno sans compromettre le succès des siens face au Red Star (2-0).C'est, en minutes, la période durant laquelle l'AJ Auxerre a gardé sa cage inviolée à domicile. Plus de 22 piges qu'on n'avait pas vu ça à l'Abbé-Deschamps. Bryan Mbeumo n'a pas de cœur.Le Brésilien Nelson Zeglio, qui était le plus ancien joueur sochalien encore encore vie, s'est éteint en début de semaine à l'âge de 92 ans. Bonal lui rendait hommage ce soir.On le disait, le Troyen n'a que faire des belles séries de l' AJA . En revanche, il vous offre du bijou quand vous voulez.Les mots d' Amine Bassi dans un vestiaire en ébullition au terme du carton de l' ASNL à Bonal (0-4) dans une partie importantissime : en pleine bourre, les Lorrains quittent enfin la zone rouge en dépassant les pauvres Lionceaux. Il faut dire qu'après l'expulsion d' Olivier Verdon (66), les vannes ont été ouvertes avec quatre pions pris en moins de 10 minutes. Outch.On a eu droit à une entame un peu décevante, sans grande surprise ni folie : de la tomate, de la mozza, du classique, quoi. Mais il fallait être patient et gourmand pour que notre soirée révèle ensuite un peu plus de saveurs, avec du but à gogo, du carton ou du penalty foiré. À tel point que c'est un peu devenu n'importe quoi, à l'image de ce bout d'ananas que certains déposent inconsciemment sur leurs pizzas. Oui, il paraît qu'ils existent.